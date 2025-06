Thay đổi đáng chú ý của Tổng thống Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO

Đây là cuộc hội đàm chính thức đầu tiên của cả hai sau nhiều tháng trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn tiếp diễn ở Ukraine và áp lực ngày càng tăng đối với phương Tây nhằm tăng cường sự ủng hộ.

Tại The Hague - Hà Lan hôm 25-6, ông Donald Trump gọi cuộc họp là "không thể tốt đẹp hơn", thừa nhận đây là "thời điểm khó khăn" trong quan hệ Mỹ - Ukraine. Tổng thống Zelensky cho hay cuộc trò chuyện hiệu quả và mang tính xây dựng.

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc họp kéo dài 50 phút tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Ảnh: X

Trong một sự thay đổi mang tính biểu tượng so với trang phục thường trực của tổng thống Ukraine những năm qua, ông Zelensky đã đến hội nghị thượng đỉnh NATO trong chiếc áo khoác kiểu vest tối màu và áo sơ mi có cổ. Đây là lần đầu tiên sau hơn 3 năm, tổng thống Ukraine lựa chọn trang phục dân sự trang trọng tại một cuộc họp ngoại giao lớn.

Sự thay đổi này đã được cả phương tiện truyền thông phương Tây và Ukraine ghi nhận rộng rãi. Mặc dù ông Zelensky không đeo cà vạt nhưng lựa chọn áo khoác lại tương phản rõ rệt với những chiếc áo màu ô liu đặc trưng và trang phục phong cách thời chiến của ông.

Những người quan sát xem đó là một sự thay đổi được tính toán, một cử chỉ hướng tới sự bình thường về mặt ngoại giao và tiếp tục lời kêu gọi sự hỗ trợ từ các đồng minh.

Cũng bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Donald Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách thoát khỏi cuộc xung đột ở Ukraine, gọi đó là "mớ hỗn độn" đối với Điện Kremlin và tiết lộ rằng ông Putin gần đây đã liên lạc với ông với lời đề nghị hỗ trợ về vấn đề Iran.

Ông Donald Trump trước đây thường xuyên tuyên bố rằng ông có thể ngăn chặn xung đột ở Ukraine hoặc kết thúc nó một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, giờ đây ông thừa nhận rằng cuộc xung đột này "khó khăn hơn mọi người nghĩ", khi cho rằng cả hai nhà lãnh đạo liên quan đều rất khó đàm phán.

Trong diễn biến liên quan, các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035, sau nhiều tháng chịu áp lực từ ông Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump mô tả quyết định được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở The Hague là "chiến thắng lớn cho châu Âu và nền văn minh phương Tây". Trong một tuyên bố chung, các thành viên NATO cho biết họ đoàn kết chống lại những thách thức an ninh sâu sắc, bao gồm chủ nghĩa khủng bố và "mối đe dọa dài hạn do Nga gây ra".