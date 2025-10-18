HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thay đổi mạnh mẽ quy trình, công nghệ sản xuất báo chí

Tin-ảnh: Q.Nhật

Ngày 17-10 tại TP Huế, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm "Tổ chức tòa soạn đa loại hình và quản lý chất lượng nội dung báo chí trong bối cảnh hiện nay",

quy tụ lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí địa phương nhằm thảo luận hướng phát triển trong kỷ nguyên số.

Tọa đàm diễn ra với 3 phiên tham luận: xu hướng tổ chức tòa soạn hiện đại đa nền tảng; tái cấu trúc hệ thống báo chí và bài toán quản lý hiệu quả; mô hình sản xuất - phân phối nội dung trong môi trường số.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh: Báo chí hiện vừa có cơ hội đổi mới mạnh mẽ, vừa đối mặt nhiều thách thức như biến động tổ chức, thiếu hụt nhân sự chất lượng, hạn chế trong quản trị mô hình đa phương tiện sau hợp nhất. Sự phát triển nhanh của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo áp lực buộc báo chí phải đổi mới liên tục, song vẫn phải giữ vững tôn chỉ, bảo đảm tính chính xác và tin cậy của thông tin.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Lê Cao Cường, Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động, cho biết thời gian qua, Báo Người Lao Động thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, ứng dụng sâu công nghệ vào quy trình sản xuất, xuất bản, phân phối nội dung trên báo in, báo điện tử và mạng xã hội. Xu thế công nghệ đang phát triển, đặc biệt là AI, đã thôi thúc các cơ quan báo chí phải thay đổi mạnh mẽ trong cải tiến quy trình và tổ chức lại tòa soạn, xây dựng tòa soạn số, trong đó AI là ứng dụng không thể bỏ qua. Tòa soạn đa phương tiện chỉ dừng lại ở việc sản xuất nhiều loại hình nội dung (báo in, điện tử, video, audio…).

Thay đổi mạnh mẽ quy trình, công nghệ sản xuất báo chí - Ảnh 1.

Ông Lê Cao Cường, Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động, chia sẻ tại tọa đàm

 

hội nhà báo Việt Nam cơ quan báo chí kỷ nguyên số trí tuệ nhân tạo
