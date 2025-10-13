Không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM

(NLĐO) - Triển lãm Báo chí - Xuất bản TP HCM do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, diễn ra từ ngày 13 đến 15-10 tại Học viện Cán bộ TP HCM
Không gian triển lãm được bố trí ngay trong khuôn viên Học viện Cán bộ TP HCM (cổng đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh) - nơi diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Triển lãm do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì. Hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu phản ánh sinh động chặng đường phát triển, sáng tạo của báo chí - xuất bản Việt Nam và TP HCM nói riêng trong thời kỳ chuyển đổi số.
