Thời sự

Không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM

Hoàng Triều

(NLĐO) - Triển lãm Báo chí - Xuất bản TP HCM do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, diễn ra từ ngày 13 đến 15-10 tại Học viện Cán bộ TP HCM

Không gian triển lãm được bố trí ngay trong khuôn viên Học viện Cán bộ TP HCM (cổng đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh) - nơi diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Triển lãm do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì. Hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu phản ánh sinh động chặng đường phát triển, sáng tạo của báo chí - xuất bản Việt Nam  và TP HCM nói riêng trong thời kỳ chuyển đổi số.

Không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản tại Đại hội Đảng bộ TP HCM - Ảnh 1.

Không gian triển lãm được bố trí trong khuôn viên Học viện Cán bộ TP HCM (cổng đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh)

Không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản tại Đại hội Đảng bộ TP HCM - Ảnh 2.

Triển lãm Báo chí - Xuất bản TP HCM do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì với 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu phản ánh sinh động chặng đường phát triển, sáng tạo của báo chí - xuất bản trong thời kỳ chuyển đổi số.

Không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản tại Đại hội Đảng bộ TP HCM - Ảnh 3.

Báo Người Lao Động số đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I hiện diện tại triển lãm báo chí - xuất bản TP HCM

Không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản tại Đại hội Đảng bộ TP HCM - Ảnh 4.

Điểm nhấn của triển lãm là khu trưng bày xếp sách nghệ thuật mô phỏng Bến Nhà Rồng, Nhà giàn DK1 và Trung tâm Hành chính Bình Dương.

Không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản tại Đại hội Đảng bộ TP HCM - Ảnh 5.

Mô hình Nhà giàn DK1 được xếp từ sách. Mỗi công trình không chỉ thể hiện sự sáng tạo trong hình thức trưng bày, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc – tôn vinh truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM

Không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản tại Đại hội Đảng bộ TP HCM - Ảnh 7.

Triển lãm cũng giới thiệu hàng loạt ấn phẩm và dự án tiêu biểu đánh dấu bước chuyển mình của ngành xuất bản - báo chí. Nổi bật là các bộ sách như “Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình”, “Lịch sử Việt Nam bằng hình”, “Di sản Hồ Chí Minh” được số hóa đồng bộ, phát hành dưới dạng sách nói, sách điện tử, ứng dụng nghe đọc thông minh – mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho công chúng trong kỷ nguyên số.

Không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản tại Đại hội Đảng bộ TP HCM - Ảnh 8.

Với thông điệp “Báo chí – Xuất bản đồng hành cùng thành phố phát triển”, triển lãm lan tỏa hình ảnh TP HCM năng động, sáng tạo, nghĩa tình, khẳng định vai trò tiên phong của thành phố trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia – nơi tri thức, công nghệ và văn hóa gặp gỡ, cùng hướng tới một tương lai phát triển bền vững.

 

Tin liên quan

Sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị

Sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 mang dấu ấn lịch sử khi thành phố mang một tầm vóc mới

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ

(NLĐO) - Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

(NLĐO) - Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM đã tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

chuyển đổi số hồ chí minh Sở Văn hóa nhà giàn DK1 Lịch sử Việt Nam đại hội đảng chuyển đổi số quốc gia người lao động báo chí - xuất bản
