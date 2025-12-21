HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Thay đổi tội danh của cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CIPCO

Ca Linh

(NLĐO) – Công an TP Cần Thơ kết luận điều tra vụ án tại CIPCO, đồng thời thay đổi tội danh và đề nghị truy tố nhiều cựu lãnh đạo doanh nghiệp này.

Ngày 21-12, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO), đồng thời thay đổi tội danh đối với nhiều bị can so với giai đoạn khởi tố ban đầu.

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã thay đổi tội danh và đề nghị truy tố đối với bị can Đặng Minh Thừa (cựu Chủ tịch HĐQT CIPCO) từ tội "Đưa hối lộ" sang tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngoài ra, 3 bị can Trần Văn Phúc (nguyên Tổng Giám đốc CIPCO), Trương Văn Tiên (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh) và Trần Ngọc Trung (Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh) bị đề nghị truy tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Chiếm đoạt tiền cho thuê

Vụ án bắt đầu từ đơn tố giác của bà N.T.M.Q, nguyên Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính của CIPCO, liên quan đến việc một số cá nhân tại công ty có hành vi trục lợi thông qua việc cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật.

Cần Thơ phanh phui sai phạm tại CIPCO từ lá đơn tố cáo của nữ nhân viên - Ảnh 1.

Bị can Đặng Minh Thừa. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết luận điều tra, năm 2023, đại diện Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ thủy sản Nam Mỹ (gọi tắt là Công ty Nam Mỹ) đề nghị với Trung về yêu cầu được thuê lại hành lang an toàn kỹ thuật phía trước công ty để sử dụng làm chỗ để xe cho nhân viên. Trung báo cáo lại với Tiên để xin ý kiến về đề nghị trên. Tiên đồng ý và chỉ đạo Trung liên hệ thông báo giá cho thuê là 150 triệu đồng/1 năm.

Ngày 9-11-2023, ông N.B.T là nhân viên Công ty Nam Mỹ liên hệ với Trung để giao số tiền là 150 triệu đồng. Khi nhận tiền, Trung không làm biên nhận. Trung đưa toàn bộ số tiền nhận được cho Tiên. Tiên mang tiền đưa lại cho Phúc.

Sau đó, Phúc đưa lại cho Tiên 50 triệu đồng và Phúc giữ lại 100 triệu đồng. Số tiền nhận được, Phúc, Tiên và Trung không báo cáo tài chính với công ty và không báo cho ai khác biết.

Khi sự việc bị bà Q. phát hiện và tố cáo đến công an, các bị can đã tìm cách trả lại tiền cho doanh nghiệp.

"Luật ngầm" trong giao dịch thuê đất

Nghiêm trọng hơn là vụ việc liên quan đến Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Song Trang (Công ty Song Trang) chuyển nhượng nhà máy cho cho Công ty TNHH Thủy sản Vạn Vinh (Công ty Vạn Vinh) tại địa chỉ: Lô 2.20B Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới.

Đại diện Công ty Song Trang và Công ty Vạn Vinh liên hệ CIPCO để thương lượng, ký lại hợp đồng thuê đất và kế thừa các nghĩa vụ mà Công ty Song Trang đã thực hiện đối với lô đất trên. Trung đại diện CIPCO báo giá với Công ty Vạn Vinh thuê lại là 4 USD/m2/năm, thanh toán hàng năm.

Tuy nhiên, các bị can yêu cầu trên hợp đồng chỉ ghi giá 3 USD/m2 cho 2 năm đầu, còn phần chênh lệch 1 USD (tổng cộng 942 triệu đồng) phải được thanh toán riêng bên ngoài.

Để che giấu dòng tiền, các bị can chỉ đạo doanh nghiệp chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của một chủ tiệm vàng, sau đó mới chuyển về tài khoản cá nhân của bị can Tiên.

nhận hối lộ đưa hối lộ Cần Thơ CIPCO
