Thầy hiệu trưởng vào bếp nấu ăn, đón giao thừa cùng sinh viên

Nhằm tạo không khí ấm áp, giúp sinh viên đón Tết xa quê vơi đi nỗi nhớ nhà, tối 29 tháng Chạp, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn (TPHCM) đã có một buổi tiệc ấm cúng ngay tại sân trường.

Đặc biệt, trong số gần 100 sinh viên tham dự còn có các sinh viên quốc tế đang học tập tại trường. Mặc dù buổi tiệc được tổ chức sát giờ giao thừa nhưng ban giám hiệu nhà trường vẫn có mặt từ sớm để chuẩn bị cùng sinh viên.

TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, chụp ảnh kỷ niệm cùng sinh viên

TS Nguyễn Đức Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường (áo xanh), cũng trổ tài nấu ăn.

Trên trang cá nhân, TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ khoảnh khắc nấu ăn đáng yêu cùng sinh viên. Ai nấy cũng đều nở nụ cười thật tươi. Sinh viên của quốc gia nào thì trổ tài nấu món ăn đặc trưng của quốc gia đó. Mỗi người góp một món ăn, chẳng mấy chốc đã trở thành bữa tiệc hoành tráng.

Lần đầu tiên đón Tết xa quê, Tuyết Minh nghĩ rằng mình sẽ đón giao thừa một mình trong căn phòng nhỏ. Thế nhưng, mọi thứ hoàn toàn khác khi em nhận được thông báo từ nhà trường.

"Ngoài thưởng thức những món ăn truyền thống, mang vị Tết quê nhà, em còn được lì xì, ngắm pháo hoa, ca hát cùng sinh viên quốc tế. Đêm giao thừa vì thế cũng khác lạ và ý nghĩa hơn" - Tuyết Minh hào hứng nói.

Đây cũng là dịp để sinh viên quốc tế hiểu hơn về ngày Tết truyền thống của Việt Nam.

ThS Nguyễn Văn Minh Tiến (đeo kính), Hiệu phó nhà trường, chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc bước sang năm mới.

Sinh viên Myanmar diễn văn nghệ trong đêm giao thừa.

Trước thềm năm mới, lãnh đạo nhà trường bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần nỗ lực của sinh viên trong năm qua, đặc biệt là du học sinh quốc tế đã tin tưởng chọn Việt Nam làm nơi gửi gắm ước mơ.

Đối với những sinh viên không có điều kiện đón Tết cùng người thân, TS Phúc ân cần chia sẻ: "Tết là dịp để sum vầy, yêu thương và hy vọng. Tối nay, dù các em không thể về với với gia đình nhưng thầy mong các em cảm nhận được rằng đây chính là gia đình thứ 2 của các em. Ở đây có thầy cô đồng hành, có bạn bè sẻ chia, có những kỷ niệm sẽ theo các em suốt cuộc đời".

Thầy hiệu trưởng gửi lời chúc sức khỏe, mong học trò có thể giữ vững khát vọng, dám ước mơ lớn và dám hành động đến cùng; trưởng thành hơn mỗi ngày, không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn giàu nhân cách, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời và mọi người cùng nâng ly chúc mừng năm mới

"Trong giờ phút giao thừa, chúng ta cùng bỏ lại những điều chưa trọn vẹn của năm cũ, giữ lại những bài học quý giá và mở lòng đón nhận những cơ hội mới. Hãy tin rằng mỗi khó khăn đều là một bậc thang để chúng ta bước cao hơn" - TS Phúc kỳ vọng.