HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thầy hiệu trưởng vào bếp nấu ăn, đón giao thừa cùng sinh viên

Tin, ảnh, clip: Huế Xuân

(NLĐO) - Gác lại vai trò lãnh đạo, đêm giao thừa, ban giám hiệu vào bếp nấu ăn cùng sinh viên, "hô biến" sân trường thành ngôi nhà chung ấm cúng.

Nhằm tạo không khí ấm áp, giúp sinh viên đón Tết xa quê vơi đi nỗi nhớ nhà, tối 29 tháng Chạp, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn (TPHCM) đã có một buổi tiệc ấm cúng ngay tại sân trường.

Đặc biệt, trong số gần 100 sinh viên tham dự còn có các sinh viên quốc tế đang học tập tại trường. Mặc dù buổi tiệc được tổ chức sát giờ giao thừa nhưng ban giám hiệu nhà trường vẫn có mặt từ sớm để chuẩn bị cùng sinh viên.

Thầy hiệu trưởng vào bếp nấu ăn, đón giao thừa cùng sinh viên - Ảnh 1.

TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, chụp ảnh kỷ niệm cùng sinh viên

Thầy hiệu trưởng vào bếp nấu ăn, đón giao thừa cùng sinh viên - Ảnh 2.

TS Nguyễn Đức Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường (áo xanh), cũng trổ tài nấu ăn.

Trên trang cá nhân, TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ khoảnh khắc nấu ăn đáng yêu cùng sinh viên. Ai nấy cũng đều nở nụ cười thật tươi. Sinh viên của quốc gia nào thì trổ tài nấu món ăn đặc trưng của quốc gia đó. Mỗi người góp một món ăn, chẳng mấy chốc đã trở thành bữa tiệc hoành tráng.

Lần đầu tiên đón Tết xa quê, Tuyết Minh nghĩ rằng mình sẽ đón giao thừa một mình trong căn phòng nhỏ. Thế nhưng, mọi thứ hoàn toàn khác khi em nhận được thông báo từ nhà trường.

"Ngoài thưởng thức những món ăn truyền thống, mang vị Tết quê nhà, em còn được lì xì, ngắm pháo hoa, ca hát cùng sinh viên quốc tế. Đêm giao thừa vì thế cũng khác lạ và ý nghĩa hơn" - Tuyết Minh hào hứng nói.

Thầy hiệu trưởng vào bếp nấu ăn, đón giao thừa cùng sinh viên - Ảnh 3.

Thầy hiệu trưởng vào bếp nấu ăn, đón giao thừa cùng sinh viên - Ảnh 4.

Đây cũng là dịp để sinh viên quốc tế hiểu hơn về ngày Tết truyền thống của Việt Nam.

Thầy hiệu trưởng vào bếp nấu ăn, đón giao thừa cùng sinh viên - Ảnh 5.

ThS Nguyễn Văn Minh Tiến (đeo kính), Hiệu phó nhà trường, chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc bước sang năm mới.

Sinh viên Myanmar diễn văn nghệ trong đêm giao thừa.

Trước thềm năm mới, lãnh đạo nhà trường bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần nỗ lực của sinh viên trong năm qua, đặc biệt là du học sinh quốc tế đã tin tưởng chọn Việt Nam làm nơi gửi gắm ước mơ.

Đối với những sinh viên không có điều kiện đón Tết cùng người thân, TS Phúc ân cần chia sẻ: "Tết là dịp để sum vầy, yêu thương và hy vọng. Tối nay, dù các em không thể về với với gia đình nhưng thầy mong các em cảm nhận được rằng đây chính là gia đình thứ 2 của các em. Ở đây có thầy cô đồng hành, có bạn bè sẻ chia, có những kỷ niệm sẽ theo các em suốt cuộc đời".

Thầy hiệu trưởng gửi lời chúc sức khỏe, mong học trò có thể giữ vững khát vọng, dám ước mơ lớn và dám hành động đến cùng; trưởng thành hơn mỗi ngày, không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn giàu nhân cách, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Thầy hiệu trưởng vào bếp nấu ăn, đón giao thừa cùng sinh viên - Ảnh 6.

Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời và mọi người cùng nâng ly chúc mừng năm mới

"Trong giờ phút giao thừa, chúng ta cùng bỏ lại những điều chưa trọn vẹn của năm cũ, giữ lại những bài học quý giá và mở lòng đón nhận những cơ hội mới. Hãy tin rằng mỗi khó khăn đều là một bậc thang để chúng ta bước cao hơn" - TS Phúc kỳ vọng.

Tin liên quan

BÀN TRÒN ĐẦU XUÂN: Giáo dục tinh hoa

BÀN TRÒN ĐẦU XUÂN: Giáo dục tinh hoa

Giáo dục tinh hoa và giáo dục đại chúng không phải 2 mô hình đối lập, mà là 2 cấu phần tất yếu của một hệ thống giáo dục hiện đại

Vượt khó đưa Đờn ca tài tử thành "đặc sản học đường"

(NLĐO)- Trong những lần giao lưu bạn bè, học sinh quốc tế, học sinh tiểu học ở TPHCM tự hào ngân lên những bài hò, điệu lý mang đậm bản sắc Văn hóa Nam Bộ

Năm 2026: Giáo dục mở đầu nhịp tăng tốc mới

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Kim Sơn khẳng định 2026 là một năm rất quan trọng của ngành giáo dục với vận hội mới và thách thức lớn.

quốc tế đêm giao thừa Giao thừa nấu ăn sinh viên quốc tế sinh viên Trường CĐ Bách Khoa Sài Gòn thầy hiệu trường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo