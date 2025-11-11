HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thế Giới Di Động, Chủ tịch Khải Hoàn Land... đua nhau gom cổ phiếu khi chứng khoán giảm sâu

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Hàng loạt doanh nghiệp, cổ đông nội bộ tại các công ty niêm yết liên tục công bố gom vào cổ phiếu khi thị chứng khoán giảm sâu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) mua vào 10 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 0,7% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 19-11 đến 18-12, theo hình thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn, với giá mua tối đa 200.000 đồng/cổ phiếu. Mỗi phiên, doanh nghiệp dự kiến mua từ 3-10% tổng khối lượng đăng ký, tức khoảng 300.000 – 1 triệu cổ phiếu.

Theo thông báo gửi cổ đông, Thế Giới Di Động đặt giá mua tối thiểu 10.000 đồng và tối đa 200.000 đồng/cổ phiếu, được tính theo công thức "giá tham chiếu cộng 50% biên độ dao động giá cổ phiếu".

Tính theo mức giá trần, tổng giá trị giao dịch có thể lên tới 2.000 tỉ đồng, được trích từ nguồn vốn tự có, cụ thể là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2024 với quy mô hơn 12.582 tỉ đồng.

Doanh nghiệp, cổ đông nội đua nhau gom cổ phiếu khi chứng khoán giảm sâu - Ảnh 1.

Doanh nghiệp, cổ đông nội đua nhau gom cổ phiếu khi chứng khoán giảm sâu

Động thái này cho thấy doanh nghiệp muốn hỗ trợ giá cổ phiếu và khẳng định niềm tin vào tiềm lực nội tại, trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang trải qua giai đoạn biến động mạnh. Sáng 11-11, mã MWG giao dịch quanh mức 77.000 đồng/cổ phiếu. Nếu giao dịch mua cổ phiếu quỹ hoàn tất, vốn điều lệ của công ty sẽ giảm theo quy định, đồng thời tỷ lệ cổ đông nắm giữ tăng lên do lượng cổ phiếu lưu hành bị thu hẹp.

Không chỉ MWG, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết gần đây cũng liên tục đăng ký mua vào cổ phiếu nhằm củng cố niềm tin thị trường.

Trong khi đó, ông Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn (Khải Hoàn Land, mã KHG), vừa báo cáo đã nhận chuyển nhượng 13,58 triệu cổ phiếu KHG từ vợ là bà Trần Thị Thu Hương trong thời gian từ 24-10 đến 7-11 theo hình thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Hoàn nâng sở hữu lên 157,2 triệu cổ phiếu, tương đương 34,99% vốn điều lệ, so với mức 31,97% trước đó.

Cùng thời điểm, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital cũng thông báo mua vào hơn 2,5 triệu cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh, qua bốn quỹ thành viên, nâng tổng sở hữu lên 103,4 triệu cổ phiếu, tương đương 10,15% vốn. Động thái này thể hiện sự trở lại của dòng vốn ngoại với nhóm bất động sản niêm yết, nhất là sau giai đoạn dài khối ngoại bán ròng.

Trước đó, thị trường cũng ghi nhận loạt giao dịch "gom hàng" của các cổ đông nội bộ. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn EDX đã công bố kế hoạch mua thêm 4 triệu cổ phiếu DCS trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 28-11, cho thấy xu hướng lãnh đạo doanh nghiệp đang chủ động tăng tỷ lệ nắm giữ để khẳng định cam kết dài hạn với nhà đầu tư.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Đại lý vé số liên tục đổi thưởng cho người trúng độc đắc

Xổ số miền Nam: Đại lý vé số liên tục đổi thưởng cho người trúng độc đắc

(NLĐO) - Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam cho thấy Tây Ninh, TP HCM và Vĩnh Long tiếp tục có người trúng đặc biệt

Làm gì khi chứng khoán giảm sâu?

Sau 4 phiên giảm sâu, VN-Index đã mất gần 90 điểm, tài sản bị bào mòn nhanh. Nhà đầu tư đang có lãi chuyển sang thua lỗ lớn, danh mục "kẹp" nhiều cổ phiếu đang rất bối rối vì không biết phải xử lý thế nào

Chứng khoán giảm sâu rồi bật mạnh, giới đầu tư ngỡ ngàng

(NLĐO) – Dòng tiền bắt đáy ở phiên chiều đã kéo hàng loạt cổ phiếu bật tăng mạnh, VN-Index cũng xanh trở lại sau khi giảm sâu hơn 30 đểm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thế giới di động giới đầu tư cổ phiếu quỹ mua vào
