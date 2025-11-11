Xổ số miền Nam: Đại lý vé số liên tục đổi thưởng cho người trúng độc đắc

Sáng 11-11, thông tin từ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng 5 tờ giải đặc biệt (dãy số 643667) vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết mở thưởng chiều 10-11.

Đại lý vé số Phước Danh ở tỉnh Vĩnh Long là nơi bán trúng giải đặc biệt vé số Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Phước Danh

Giải an ủi của vé số Đồng Tháp được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng cho khách hàng là đại lý vé số Minh Chánh ở Cái Bè.

Trong khi đó, giải đặc biệt (dãy số 166946) vé số Cà Mau, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 10-11, đã được xác định khách hàng ở tỉnh Tây Ninh và TP HCM trúng thưởng.

Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hồng Thép ở xã Hiệp Hòa (tỉnh Tây Ninh) và đại lý vé số Gia Hào ở Củ Chi (TP HCM). Giải an ủi vé số Cà Mau được xác định trúng tại Hóc Môn, TP HCM.

Giải đặc biệt vé số Cà Mau trúng tại Tây Ninh và TP HCM. Ảnh: ĐLVS Hồng Tháp, Gia Hào

Cùng ngày mở thưởng với vé số Đồng Tháp và vé số Cà Mau, giải an ủi của vé số TP HCM được xác định trúng tại tỉnh Lầm Đồng. Nơi đổi thưởng cho người trúng là đại lý vé số Kế Đáo ở phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hôm nay, xổ số kiến thiết miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.