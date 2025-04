Thế Giới Di Động chưa chốt được thời gian chi trả cổ tức

Công ty Cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 để trình đại hội đồng cổ đông, với mục tiêu doanh thu thuần đạt 150.000 tỉ đồng (tăng 12% so với năm 2024) và lợi nhuận sau thuế đạt 4.850 tỉ đồng (tăng 30%).

Công ty cũng trình đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Với 1,46 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự chi cho cổ đông ước tính gần 1.500 tỉ đồng. Thời gian chi trả dự kiến trong năm 2025.

Bên cạnh đó, Thế Giới Di Động đề xuất kế hoạch mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu nhằm giảm vốn điều lệ và gia tăng giá trị cho cổ đông. Giao dịch sẽ được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn chứng khoán, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán.

Chuỗi bán lẻ của Thế Giới Di Động

Thế Giới Di Động cũng trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2025 với tỉ lệ từ 0,5% đến 1% tổng số cổ phần. Việc phát hành sẽ căn cứ vào mức độ hoàn thành và vượt trội trong thực hiện kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025, cùng với mức tăng trưởng của giá cổ phiếu của công ty so với chỉ số VN-Index.

Hệ thống bán lẻ này cũng cho biết chuỗi thegioididong và Điện máy Xanh lũy kế hai tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt gần 17.000 tỉ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Chuỗi Bách hoá Xanh lũy kế 2 tháng đầu năm có doanh số đạt hơn 7.000 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ nhờ vào tăng trưởng doanh thu đến từ cả 2 ngành hàng thực phẩm tươi sống và FMCGs. Các ngành hàng này đều duy trì mức tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ.

Trong hai tháng đầu năm, công ty mở mới 94 cửa hàng với hơn 50% cửa hàng tập trung tại các tỉnh miền Trung. Các tháng kế tiếp công ty sẽ tiếp tục công tác mở rộng cửa hàng tại các tỉnh thành trên cả nước.