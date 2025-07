Thế giới phải học cách "chung sống" với nắng nóng

Theo người phát ngôn WMO Clare Nullis, tuy tháng 7 là tháng nóng nhất năm ở Bắc Bán cầu theo thông lệ, nhưng những đợt nắng nóng cực độ vào đầu mùa hè như những gì đang diễn ra là điều bất thường.

Song song với các biện pháp nhằm giảm tốc độ nóng lên toàn cầu, theo WMO, con người trước mắt phải học cách sống chung với nắng nóng, với trọng tâm là phòng ngừa các ca tử vong do nắng nóng. Các biện pháp cảnh báo sớm và kế hoạch hành động phối hợp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Bên cạnh đó, cần lưu ý đến hiệu ứng "đảo nhiệt đô thị" đang làm trầm trọng thêm tình hình ở các thành phố do thiếu cây xanh hấp thụ nhiệt và sự phổ biến của bề mặt bê-tông phản xạ nhiệt.

Một người đàn ông dùng quạt để làm mát trong thời tiết nóng tại thủ đô Seoul - Hàn Quốc hôm 1-7. Ảnh: YONHAP

Theo AP, nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh phần lớn châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè, khiến cuộc sống của hàng triệu người bị ảnh hưởng. Tại Tây Ban Nha, nhiệt độ trung bình trong tháng 6 là 23,6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận trong một ngày của tháng 6 là 37,9 độ C, vào ngày 30-6. Tại Pháp, nhiệt độ có lúc lên tới 40 độ C. Hơn 1.300 trường học tại nước này đã phải đóng cửa một phần hoặc toàn bộ. Tháp Eiffel ở thủ đô Paris cũng tạm ngưng nhận khách tham quan trong những ngày đầu tháng 7.

Trong khi đó, 17 thành phố lớn tại Ý đang trải qua đợt nắng nóng, trong đó Florence có nhiệt độ lên đến 38 độ C. Bồ Đào Nha ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 46,6 độ C tại thị trấn Mora, phía Tây TP Lisbon hôm 29-6. Cộng hòa Czech cũng chịu chung số phận trong khi Thổ Nhĩ Kỳ vật lộn với các vụ cháy rừng.

Tại châu Á, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết nhiệt độ trung bình vào tháng 6 qua cao hơn 2,34 độ C so với mức trung bình các năm. Vào giữa tháng 6, nhiều nơi ở Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ vượt mức 35 độ C. Hàn Quốc cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng trong những ngày gần đây, trong đó nhiệt độ tại nhiều thành phố có thời điểm vượt qua mức cao kỷ lục của tháng 6.