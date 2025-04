Nắng nóng tấn công châu Á

Theo kênh AAJ đưa tin hôm 14-4, Cục Khí tượng Pakistan cảnh báo nhiệt độ đang tăng cao trên khắp cả nước, với thời tiết nóng và khô bao trùm nhiều khu vực trong vài ngày tới. Tại tỉnh Sindh, một số khu vực phải chịu đựng mức nhiệt cao nhất lên đến 45-46 độ C, các quận khác nhiệt độ trong khoảng 36-44 độ C. Thời tiết nắng nóng khiến nhiều người dân cảm thấy kiệt sức, ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống thường ngày.

Một ngày trước đó, Cục khí tượng Ấn Độ (IMD) cũng cảnh báo bang Telangana của nước này sẽ chịu mức nhiệt lên đến 42-43 độ C ở 7 quận và 40-42 độ C ở 16 quận khác. Cảnh báo nêu rõ tình trạng nắng nóng rất có khả năng xảy ra ở các khu vực biệt lập của các khu vực này. Hồi cuối tuần trước, một số khu vực của bang Telangana cũng ghi nhận mức nhiệt cao nhất trên 43 độ C.

Theo The Guardian, cả miền Bắc Ấn Độ đã trải qua đợt nắng nóng sớm từ cuối tuần trước, với kỷ lục ghi nhận tại TP Barmer thuộc bang Rajasthan hôm 8-4 là 46,4 độ C - cao hơn 6 độ C so với mức tối đa trung bình trong tháng 4. Trong khi đó, New Delhi chạm mốc 40,3 độ C vào ngày 9-4, vượt qua mức 40 độ C lần đầu tiên trong năm nay; còn TP Jaipur xa hơn về phía Nam thủ đô đã vượt quá 40 độ C trong 5 ngày liên tiếp với nhiệt độ tối đa là 43 độ C được ghi nhận vào ngày 9-4, cao hơn gần 5 độ C so với mức cao trung bình của tháng 4. Trước đó, IMD đã cảnh báo hầu hết Ấn Độ sẽ trải qua một mùa hè nóng dữ dội.

Một phụ nữ dùng khăn che nắng khi đi bộ ở TP Chennai - Ấn Độ hôm 8-4 Ảnh: VCG

Hôm 13-4, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) phải hứng chịu mức nhiệt hơn 45 độ C ở một số vùng ven biển, trong khi các khu vực nội địa nhiệt độ lên đến 41-46 độ C, kèm theo cảm giác ẩm ướt. Một ngày trước đó, mức nhiệt lên tới 46,2 độ C đã được ghi nhận ở khu vực Al Dhafra của UAE.

Nhiều nước Đông Nam Á cũng đang trải qua nắng nóng khắc nghiệt trong những ngày qua. Theo cảnh báo nhiệt độ hôm 14-4 của Cục Quản lý Thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines, cảnh báo nhiệt độ màu cam (cực kỳ thận trọng, với nhiệt độ cao nhất từ 33-41 độ C) bao trùm hầu hết các khu vực trên đất nước. Hai khu vực thuộc tỉnh Isabela và tỉnh Batangas thậm chí bị cảnh báo đỏ (nguy hiểm), với nhiệt độ lên đến 42-43 độ C.

Trong khi đó, Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo kỳ nghỉ lễ Songkran của nước này - từ ngày 14 đến 16-4 - sẽ hứng chịu cùng lúc những cơn bão mùa hè, mưa đá lẫn thời tiết nóng hơn ở khu vực miền Bắc, Đông Bắc, đồng bằng miền Trung trong khi phía Nam sẽ có nhiều mưa. Trong đó, khu vực miền Bắc, Đông Bắc, đồng bằng miền Trung Thái Lan có mưa là do ảnh hưởng của một hệ thống áp cao từ Trung Quốc, bao phủ cả vùng Đông Bắc Thái Lan và biển Đông. Hệ thống này sẽ suy yếu dần vào ngày 15 và 16-4 khiến thời tiết trở nên nóng hơn. Tại Myanmar, quốc gia vừa phải hứng chịu thảm họa động đất, thời tiết nắng nóng bắt đầu từ đầu tháng 3 với nhiệt độ cao nhất thường xuyên vượt mốc 37 độ C, có lúc lên tới 40-43 độ C. Do nhiệt độ cao kéo dài và lượng mưa ít, tình trạng hạn hán nhanh chóng trầm trọng hơn, theo Trung tâm Khí tượng thế giới Bắc Kinh (WMC-BJ - Trung Quốc).

Theo dự báo khí hậu toàn cầu của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho tháng 4, 5 và 6-2025, các khu vực có khả năng chịu đựng mức nhiệt cao hơn bình thường bao gồm hầu hết châu Phi, Madagascar, châu Á, Nam Mỹ, Caribe, Trung Mỹ, các phần phía Nam và phía Đông của Bắc Mỹ, Tây Thái Bình Dương, Úc, New Zealand và châu Âu. Nếu xét riêng châu Á thì khu vực có khả năng nóng trên mức bình thường cao nhất là khu vực bán đảo Ả Rập kéo dài về phía Đông Á, trong khi khu vực tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á có nguy cơ thấp hơn một chút.