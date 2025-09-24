HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể lệ cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7

TÒA SOẠN

Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7 bắt đầu nhận bài dự thi từ hôm nay, 24-9

Tại lễ trao giải "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 6 ngày 11-9, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã phát động cuộc thi viết "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7. Cuộc thi nhằm tiếp tục tạo diễn đàn trí tuệ, tập hợp sáng kiến, góp phần định hình tầm nhìn phát triển siêu đô thị vùng.

Chủ đề chính của cuộc thi

Từ ngày 1-7-2025, TP HCM mở rộng địa giới, trở thành đô thị đặc biệt với không gian phát triển mới, tiềm lực lớn hơn, kỳ vọng cao hơn. Thành phố đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, tiến tới mục tiêu trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế, nằm trong top 100 thành phố đáng sống trên thế giới vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để hiện thực hóa khát vọng này, TP HCM cần một chiến lược toàn diện: từ quy hoạch đô thị xanh, giao thông kết nối liên vùng, kinh tế cảng và logistics, đến phát triển trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, cải cách hành chính, du lịch, giáo dục, y tế và chuyển đổi số. Tất cả đòi hỏi những hiến kế thiết thực, sáng tạo và khả thi từ nhiều góc nhìn.

Với tinh thần đó, cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7 tập trung vào chủ đề: "Để TP HCM thành siêu đô thị vùng hiện đại, xanh, thông minh".

Chủ đề này mở ra diễn đàn rộng rãi cho giới chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, trí thức, bạn đọc trong và ngoài nước cùng chung tay hiến kế. Đó có thể là những ý tưởng, hiến kế về quản trị liên vùng, chính quyền số, phát triển kinh tế số, đô thị thông minh hay đơn giản là những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn đời sống.

Cuộc thi sẽ tổ chức 3 vòng. Cụ thể, từ những tác phẩm gửi về và được đăng trên Báo Người Lao Động, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 20-30 tác phẩm vào vòng sơ khảo. Tiếp đó, Ban Tổ chức chấm và chọn 5-10 tác phẩm vào vòng thuyết trình - phản biện, mời tác giả trình bày trực tiếp trước hội đồng chuyên môn, lãnh đạo UBND TP HCM, sở, ngành, có phản biện để làm rõ tính khả thi khi áp dụng vào thực tiễn của TP HCM. Cuối cùng, chọn ra 5 tác phẩm để trao giải.

Ngoài ra, ngay dưới mỗi bài hiến kế, Ban Tổ chức sẽ mở khảo sát tương tác với bạn đọc để đánh giá mức độ đồng thuận xã hội với từng hiến kế. Tác phẩm nào nhận được sự đồng thuận của bạn đọc nhiều nhất sẽ được cộng thêm điểm. Điều này giúp hiến kế lan tỏa, không chỉ "nằm trên giấy" mà đi vào đời sống.

Thể lệ cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7- Ảnh 1.

Báo Người Lao Động phát động cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế” lần 7 với chủ đề: “Để TP HCM thành siêu đô thị vùng hiện đại, xanh, thông minh” Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thể lệ cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7- Ảnh 2.

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (trái) và nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao giải nhất cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế” lần 6 cho tác giả Đỗ Thiên Anh Tuấn Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Yêu cầu chung

Bài viết để đăng báo, có thể gửi kèm đề án, phương án triển khai, giải pháp thực hiện. Những hiến kế có nội dung hay, lạ, khả thi, có thể áp dụng ngay vào thực tiễn… sẽ được ưu tiên chọn đăng. Khuyến khích tác giả gửi kèm bản thuyết trình, bản vẽ thiết kế, mô hình… Số chữ trên bản thảo tối đa 1.500 từ, được đánh máy gửi qua email: bandoc@nld.com.vn. Nếu là bản in hoặc mô hình, gửi về: Tòa soạn Báo Người Lao Động, 123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM; ĐT: 0283.9303269. Ngoài bì thư ghi rõ: Bài tham gia cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7.

Bài dự thi được chọn đăng trên Báo Người Lao Động sẽ được trả nhuận bút. Báo Người Lao Động được quyền sử dụng bài đã đăng cho các hoạt động của báo và tác giả không được khiếu nại về bản quyền. Bài gửi dự thi phải là bài viết mới hoàn toàn, chưa đăng/phát trên bất kỳ ấn phẩm hay trang mạng nào; cũng không được đăng mạng xã hội trước khi gửi dự thi. Ban Tổ chức cũng không chịu trách nhiệm về tranh chấp quyền sở hữu (nếu có) giữa người dự thi và bên thứ ba. Sau khi bài đăng, nếu Ban Tổ chức phát hiện phạm quy thì sẽ không trả nhuận bút, đồng thời loại khỏi cuộc thi.

Mọi công dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài và người nước ngoài đều có thể tham dự cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7. Mỗi người được gửi dự thi tối đa 3 tác phẩm.

Báo Người Lao Động kỳ vọng cùng với sự tham gia nhiệt tình của người dân, các chuyên gia trong và ngoài nước, cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7 sẽ tiếp tục mang lại những giải pháp đột phá, đồng hành với TP HCM trên con đường xây dựng một siêu đô thị xanh, thông minh, hiện đại, nghĩa tình. 

Giải thưởng

- Cơ cấu: Có 5 giải, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích.

- Tiền thưởng: Giải nhất 50 triệu đồng; giải nhì 30 triệu đồng; giải ba 20 triệu đồng; giải khuyến khích - mỗi giải 10 triệu đồng.

Thể lệ cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7- Ảnh 3.


LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Phát huy lợi thế về diện tích, dân số, cơ hội... và giải quyết những thách thức về ưu tiên chính sách, vận hành bộ máy sẽ giúp TP HCM phát triển như mong muốn

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Khát vọng vươn tầm thành phố toàn cầu

TP HCM sẽ là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Vận dụng nguồn lực của cộng đồng tôn giáo

Cộng đồng tôn giáo tại TP HCM là một nguồn lực to lớn, không chỉ về mặt tinh thần, đạo đức mà còn về tiềm năng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội

