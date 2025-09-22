LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 hồi tuần qua, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu thành phố giữ vững mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đánh giá sát thực tiễn

Trong bối cảnh TP HCM tăng thêm diện tích, dân số lẫn tiềm năng, cơ hội từ tháng 7-2025, yêu cầu tăng trưởng 2 con số được đưa ra trên cơ sở phân tích, đánh giá việc phát huy những thế mạnh này.

Điều đó còn thể hiện sự tự tin về bản lĩnh vững vàng, tư duy linh hoạt, khả năng sáng tạo của những cá nhân, tập thể đã và đang nỗ lực thực hiện mục tiêu ấy.

Với những tín hiệu vui về kinh tế - xã hội thời gian qua, TP HCM đang đứng trước thời cơ hiếm có để tạo bước ngoặt tăng trưởng khi đi kèm những sáng kiến và hành động cụ thể.

Để đáp ứng tốt kịch bản tăng trưởng 2 con số, thành phố nên có gói giải pháp đồng bộ, từ cải cách thể chế, tháo gỡ nút thắt hạ tầng đến kích hoạt mọi sức mạnh nội tại của nền kinh tế.

Trước hết, TP HCM cần tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công - yếu tố giữ vai trò "vốn mồi". Thành phố có thể lập các tổ công tác đặc biệt cho từng dự án hạ tầng trọng điểm, với trách nhiệm rõ ràng và thời hạn cụ thể.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý tiến độ, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực sẽ giúp lãnh đạo thành phố và các sở, ngành theo dõi, xử lý ngay vướng mắc. Ngoài ra, cần hình thành cơ chế thưởng - phạt minh bạch đối với đơn vị hoàn thành hoặc chậm trễ để trở thành động lực hiện thực hóa viện giải ngân vốn đầu tư công.

Song song đó, cải cách thủ tục hành chính cần được đẩy mạnh hơn. Trong đó, thành phố có thể mở rộng mô hình "một cửa điện tử" liên thông giữa các sở, ngành và địa phương mới hợp nhất; rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng, thẩm định dự án, phê duyệt quy hoạch nhằm "giũa lại" chìa khóa mở cánh cửa thu hút nhà đầu tư.

Những sáng kiến như "tổ phản ứng nhanh" xử lý kiến nghị của người dân và doanh nghiệp hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hướng dẫn thực hiện hồ sơ cũng sẽ tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho cả doanh nghiệp và người dân lẫn cơ quan nhà nước.

Thu hút nhân tài

Về phía khu vực doanh nghiệp, cần thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thành phố có thể khuyến khích doanh nghiệp nhỏ áp dụng công nghệ mới, tự động hóa dây chuyền sản xuất thông qua việc động viên cùng hành động rõ ràng.

Các khu công nghệ cao, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo nên được nâng tầm, mở rộng, tạo môi trường thử nghiệm chính sách mới để hình thành những sản phẩm, dịch vụ giá trị cao.

Siêu đô thị TP HCM không chỉ mang vị thế đầu tàu mà còn tạo cảm hứng cho cả nền kinh tế chuyển mình sang giai đoạn phát triển mới

Một trụ cột quan trọng khác là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì thế, đẩy mạnh liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, xây dựng các chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tế là những kế hoạch cần ưu tiên.

Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh - sinh viên, tăng hỗ trợ tiền ăn cho trẻ là con công nhân… nằm trong hệ thống thông điệp từ TP HCM để người dân yên tâm cống hiến nhằm đạt thành tựu chung.

Chính sách đào tạo, sử dụng hay thu hút nhân tài, kể cả người Việt ở nước ngoài, sẽ giúp thành phố có lực lượng lao động đủ kỹ năng để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững.

Về thị trường trong nước, các biện pháp kích cầu tiêu dùng cần được triển khai song song với kiểm soát lạm phát. Các chương trình khuyến mãi tập trung, lễ hội mua sắm, hội chợ hàng Việt kết hợp với thương mại điện tử sẽ tạo không khí sôi động, kích thích sức mua.

Cùng với đó, việc cải thiện giao thông công cộng, dịch vụ du lịch, không gian văn hóa sẽ nâng cao trải nghiệm tiêu dùng, thu hút khách quốc tế đến TP HCM và tăng chi tiêu tại chỗ.

Tạo cảm hứng cho nền kinh tế

Trong việc tăng sức cạnh tranh, TP HCM cần giảm chi phí logistics bằng cách đẩy nhanh hệ thống đường vành đai, sớm hoàn thiện cầu cảng kết nối đường thủy nội địa. Một hệ thống logistics hiện đại sẽ không chỉ hỗ trợ xuất khẩu mà còn giúp doanh nghiệp trong nước tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngoài ra, TP HCM cần chú trọng thu hút vốn FDI có chọn lọc, ưu tiên dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu.

Thành phố có thể thiết kế gói ưu đãi đặc biệt, đi kèm yêu cầu chuyển giao công nghệ, đào tạo lao động địa phương, phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Điều quan trọng nữa là củng cố niềm tin xã hội. Lãnh đạo TP HCM cần thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp và người dân, lắng nghe và phản hồi nhanh các khó khăn, tạo cảm giác đồng hành hơn. Khi doanh nghiệp, người dân tin tưởng vào triển vọng, họ sẽ mạnh dạn nêu sáng kiến, mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng.

Khi đầu tư công được đẩy nhanh, thủ tục hành chính tinh gọn, doanh nghiệp được hỗ trợ đổi mới, người dân hưởng lợi từ hạ tầng và dịch vụ tốt hơn… thì toàn bộ nền kinh tế được "làm nóng", vận hành trôi chảy và băng băng về đích.

Những giải pháp nêu trên không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng 10% năm nay mà còn đặt nền móng cho việc phát triển bền vững nhiều năm tới. Qua đó, một lần nữa khẳng định siêu đô thị TP HCM không chỉ mang vị thế đầu tàu mà còn tạo cảm hứng cho cả nền kinh tế chuyển mình sang giai đoạn phát triển mới.



