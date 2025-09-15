HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

The Men: Khi những bản tình ca được kể lại bằng âm nhạc và lời tự sự

Thùy Trang

(NLĐO)- The Men khẳng định trở lại mạnh mẽ không chỉ bằng live concert, những ca khúc mới mà còn với chương trình podcast riêng mang tên mình.

Sau hai đêm liveshow bùng nổ tại TP.HCM và Hạ Long, The Men đã làm điều mà ít nhóm nhạc nào trong Vpop chọn lựa: họ không dừng lại ở tiếng vỗ tay, mà biến sự trở lại thành một hành trình nghệ thuật mới. "The Men: Chuyện đàn ông và những bản tình ca" – dự án podcast sẽ phát sóng hàng tuần từ 18-9 – là lời ngỏ mời khán giả bước vào thế giới nội tâm của họ: nơi âm nhạc không chỉ để nghe, mà còn để thấu hiểu, để đồng cảm và để sống cùng cảm xúc.

Một thương hiệu tình ca trong lòng khán giả: The Men chinh phục trái tim với những bản hit để đời!

The Men: Khi những bản tình ca được kể lại bằng âm nhạc và lời tự sự - Ảnh 1.

Nhóm nhạc The Men trở lại mạnh mẽ

Nếu phải gọi tên một nhóm nhạc giữ được chất tình ca xuyên suốt hơn một thập kỷ, The Men chắc chắn là một trong số ít. Từ những ngày đầu, họ đã chọn đi một con đường riêng: vẽ nên chân dung người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ nhưng cũng đầy lãng mạn. Không chạy theo sự náo nhiệt, không vội vàng đổi màu, The Men bền bỉ nuôi dưỡng một hình ảnh: người kể chuyện bằng giai điệu.

Chính sự lựa chọn kiên định ấy đã làm nên một "thương hiệu tình ca" khác biệt. The Men có thể không xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nhưng mỗi lần cất giọng lại đủ để khơi gợi ký ức và khẳng định sự hiện diện của họ trong đời sống âm nhạc Việt.

Sống cùng khán giả – Một lựa chọn nghệ thuật: 5 Bí mật chưa từng được tiết lộ!

The Men: Khi những bản tình ca được kể lại bằng âm nhạc và lời tự sự - Ảnh 2.

The Men đã sống hết mình với âm nhạc, từng chán ngán đến mức không hát một câu và bây giờ trở lại với một tinh thần mới

 Trong khi nhiều nghệ sĩ dồn sức cho MV bạc tỉ, The Men lại chọn sân khấu làm trung tâm. Họ không cần ống kính hoa lệ, mà cần hơi thở của khán giả. Mỗi liveshow, dù quy mô vừa phải, đều trở thành một không gian nghệ thuật, nơi ca sĩ và người nghe cùng chia sẻ sự rung động. Vé luôn "cháy" không phải vì sự hiếu kỳ, mà bởi khán giả biết rằng họ sẽ được sống trọn với âm nhạc, thay vì chỉ xem một màn trình diễn.

Ở đó, âm nhạc không còn là sản phẩm tiêu thụ, mà là trải nghiệm chung. The Men đã biến những đêm nhạc thành một cuộc đối thoại bằng giai điệu – nơi người hát và người nghe gặp nhau ở sự chân thật.

Giữ vững bản sắc và đổi mới không ngừng: Bí quyết thành công!

The Men: Khi những bản tình ca được kể lại bằng âm nhạc và lời tự sự - Ảnh 3.

Ngày The Men trở lại

Bản lĩnh nghệ sĩ của The Men nằm ở sự cân bằng: vừa trung thành với bản sắc, vừa không ngại thử nghiệm. Khi kết hợp cùng những gương mặt trẻ như Thiều Bảo Trâm, Hiền Hồ, họ không đánh mất "chất tình ca" vốn có, mà thổi vào đó hơi thở mới, khiến âm nhạc vừa quen vừa lạ. Một số ca khúc nhờ vậy trở thành hiện tượng viral, chứng minh rằng The Men vẫn có thể đối thoại với thế hệ khán giả trẻ.

Cùng lúc, họ tiếp tục giới thiệu sáng tác mới: Có thương thêm ai được đâu (Đông Thiên Đức), Yêu thật lòng đâu dễ quên (Thanh Hưng). Hai ca khúc mang tinh thần mộc mạc, nhưng giàu cảm xúc – như một lời nhắc rằng hành trình tình ca của The Men chưa bao giờ khép lại.

Podcast: khám phá nghệ thuật tự sự – Bí quyết tạo nên sự khác biệt! 

The Men: Khi những bản tình ca được kể lại bằng âm nhạc và lời tự sự - Ảnh 4.

The Men ra mắt podcast "The Men: Chuyện đàn ông và những bản tình ca"

"The Men: Chuyện đàn ông và những bản tình ca" không chỉ là một podcast. Đó là một hình thức nghệ thuật khác, nơi âm nhạc hòa vào tự sự. Ở đó, khán giả không chỉ nghe hát, mà còn nghe những người đàn ông kể chuyện – về tình yêu, sự nghiệp, và cả những khoảng lặng phía sau ánh đèn.

Nếu liveshow là cuộc gặp gỡ ngoài đời thực, thì podcast chính là khoảng thì thầm bên tai. Nó mở ra một chiều sâu khác: thân mật hơn, riêng tư hơn, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần The Men – những người đàn ông viết tiếp bản tình ca bằng cả giọng hát và lời tâm sự.

The Men đã chọn một con đường ít người đi: lấy tình ca làm trung tâm, biến âm nhạc thành đối thoại, và giờ đây, dùng podcast để mở rộng biên độ kết nối. Đó không chỉ là sự trở lại, mà là minh chứng cho một hành trình nghệ thuật dài hơi, nơi cảm xúc và sự chân thật luôn ở vị trí trung tâm.

Hơn một thập kỷ qua, The Men đã chứng minh: tình ca không bao giờ cũ, miễn là nó được kể bằng trái tim. Và với chương mới này, họ tiếp tục viết nên những khúc ca vừa quen, vừa mới – để người nghe không chỉ nhớ, mà còn thấy mình trong đó.

Ngày The Men trở lại

Ngày The Men trở lại

(NLĐO)- Đêm diễn đâu tiên của The Men live tour-Cảm xúc trở lại của nhóm nhạc The Men sau 5 năm, diễn ra tối 19-7 tại TP HCM để lại nhiều cảm xúc.

