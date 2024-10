"The Substance" - một bộ phim về showbiz đáng xem

Bộ phim kinh dị gây sốt toàn cầu thuộc thể loại Body Horror "The Substance" gắn nhãn 18+ chuẩn bị "oanh tạc" rạp chiếu Việt Nam từ ngày 1-11 với chỉ hơn 1 phút bị cắt trong quá trình kiểm duyệt tại Việt Nam, do Aeon Beta phát hành.

Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn tài năng Coralie Fargeat, người vừa đoạt giải "Kịch bản xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Cannes 2024.

Phim theo chân Elizabeth Sparkle (do Demi Moore thủ vai), một nữ minh tinh Hollywood đã qua thời kỳ đỉnh cao. Khi nhan sắc lụi tàn, cô tuyệt vọng tìm kiếm cách khôi phục vẻ đẹp huy hoàng của mình.

Và rồi, cô quyết định dùng một loại "thần dược" bí ẩn từ chợ đen để "thay da đổi vận". Những gì xảy ra sau đó không chỉ là sự hồi sinh của nhan sắc, mà còn là một hành trình biến đổi đáng sợ vượt ngoài sức tưởng tượng, đưa người xem qua những thước phim kinh dị chân thật đến rợn người nhất mà thể loại body horror từng mang lại.

Demi Moore, ở tuổi 61 vẫn tỏa sáng rực rỡ khi hóa thân vào vai Elizabeth Sparkle - một nhân vật đầy tâm lý và căng thẳng. Demi Moore đã khắc họa một cách chân thật sự mâu thuẫn của một phụ nữ từng nắm giữ danh vọng nhưng sẵn sàng đánh đổi tất cả để níu giữ vẻ bề ngoài đang dần tàn phai.

"The Substance" không chỉ gây sốt bởi yếu tố kinh dị rùng rợn, mà còn vạch trần những góc khuất tăm tối của thế giới giải trí và áp lực khủng khiếp mà phụ nữ phải đối mặt. Trong ngành công nghiệp hào nhoáng này, sắc đẹp được xem như một dạng quyền lực, một "tấm vé" quý giá để phụ nữ duy trì vị thế của mình.

Tuy nhiên, để có được sự thừa nhận, họ phải đánh đổi rất nhiều, và đôi khi, cái giá phải trả là chính mạng sống của họ.

Một bộ phim với những nỗi ám ảnh

Đạo diễn Coralie Fargeat đã khéo léo tạo dựng một câu chuyện đầy khiêu khích và sâu sắc về cách mà xã hội, đặc biệt là ngành công nghiệp giải trí, bóc lột và biến phụ nữ thành những món "hàng hóa" trong tay của những thế lực nam giới.

Bộ phim mang đến một thông điệp mạnh mẽ về sự bất công khi phụ nữ bị kiểm soát và đánh giá dựa trên ngoại hình, dễ dàng bị nâng lên và hạ xuống theo ý muốn của những người nắm quyền.

Phim đã tạo nên một hiện tượng tại Liên hoan phim Cannes 2024, với 13 phút pháo tay liên tục. Giới phê bình dành nhiều lời khen ngợi cho bộ phim. The Hollywood Reporter viết: "Một bộ phim khiến bạn phải suy nghĩ sâu sắc về giá trị thực sự của nhan sắc và sự kinh hoàng khi mất kiểm soát với cơ thể mình."

Variety nhận xét: "Coralie Fargeat đã đưa thể loại body horror lên một tầm cao mới, nơi sự ám ảnh và nỗi sợ không chỉ đến từ cảnh bạo lực mà từ chính sự thật đau lòng về xã hội."

IndieWire: "Đầy táo bạo và sắc bén, "The Substance" không chỉ đơn thuần là phim kinh dị mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về sự áp bức phụ nữ trong xã hội hiện đại." The Guardian: "13 phút pháo tay tại Cannes hoàn toàn xứng đáng cho sự táo bạo và sáng tạo của "The Substance" - một bộ phim sẽ khiến khán giả phải suy ngẫm về giá trị của nhan sắc và danh vọng."

Demi Moore quá đỗi tuyệt vời trong phim

Với những cảnh quay chân thật đến rợn người và câu chuyện xoáy sâu vào nỗi ám ảnh về sắc đẹp, tuổi tác, "The Substance" chắc chắn sẽ trở thành cơn sốt phòng vé tại Việt Nam vào tháng 11 này.

Siêu phẩm "The Substance" ra mắt tại các rạp chiếu toàn quốc tại Việt Nam từ ngày 1-11, đặc biệt có suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 30-10 và 31-10.