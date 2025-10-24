HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thể thao cộng đồng lên bàn hội nghị thế giới về thể thao đại chúng

Đông Linh - Ảnh: MPW

(NLĐO) - Tương lai của sức khỏe, thể thao và cộng đồng sẽ được luận bàn tại Hội nghị thế giới về thể thao đại chúng tổ chức ở TP HCM vào tháng 12 tới đây.

Hội nghị thế giới về thể thao đại chúng (Mass Participation World – MPW), phối hợp cùng Sunrise Events Vietnam (SEV), chính thức công bố kỳ hội nghị thường niên lần thứ 10 (MPW 25) sẽ được tổ chức tại TP HCM trong hai ngày 4 và 5-12-2025.

TP HCM đăng cai Hội nghị thế giới về thể thao đại chúng - Ảnh 1.

MPW 25 được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của ngành thể thao vì cộng đồng

Hội nghị thế giới về thể thao đại chúng

Trùng với thời điểm diễn ra Giải Marathon quốc tế TP HCM Techcombank lần 8 (diễn ra trong các ngày từ 5 đến 7-12), Hội nghị thế giới về thể thao đại chúng lần thứ 10 quy tụ các nhà lãnh đạo hàng đầu trong ngành - bao gồm các đơn vị tổ chức các giải chạy và ba môn phối hợp, đối tác thương hiệu, cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ - nhằm chia sẻ xu hướng, kinh nghiệm và góc nhìn chiến lược sẽ định hình thập kỷ tiếp theo của lĩnh vực thể thao.

Đây là lần thứ ba, MPW được tổ chức tại Việt Nam, và đặc biệt hơn nữa khi năm nay cũng đánh dấu 10 năm thành lập của cả SEV và MPW. 

Hệ sinh thái thể thao đại chúng tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tiềm năng để tiếp tục thúc đẩy các giá trị về sức khỏe, du lịch thể thao, cũng như tăng cường sự gắn kết giữa thương hiệu và cộng đồng, không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn ra phạm vi toàn cầu.

Ông Trịnh Bằng, chủ tịch và đồng sáng lập Sunrise Events Vietnam, nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi hy vọng năm nay sẽ đón nhận sự đồng hành và tham gia tích cực từ các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương. Những sự kiện thể thao đại chúng không chỉ mang ý nghĩa thi đấu, mà còn góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, năng động và gắn kết hơn".

Ông Chris Robb, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Hội nghị thế giới về thể thao đại chúng, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cột mốc này: "Chúng tôi rất vui mừng khi trở lại Việt Nam để tham dự kỳ hội nghị lần thứ 10. Khu vực Đông Nam Á đã vươn lên trở thành một trung tâm tăng trưởng vượt bậc và MPW 25 sẽ là nền tảng để cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy sự phát triển của ngành thể thao, đặc biệt trong bối cảnh hậu đại dịch".

TP HCM đăng cai Hội nghị thế giới về thể thao đại chúng - Ảnh 2.

Sự kiện MPW lần thứ 9 nhận được sự hưởng ứng của các bên liên quan

Thể thao đại chúng hậu đại dịch

MPW 25 bao gồm việc chuyển đổi từ tổ chức sự kiện sang phát triển hệ sinh thái, nắm bắt xu thế toàn cầu, cùng kiến tạo tương lai bền vững, phản ánh bước chuyển mình quan trọng trong tư duy của ngành. Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các sự kiện đẳng cấp, thế giới cần xây dựng những nền tảng bền vững, gắn liền với sức khỏe và thể chất, du lịch, phát triển kinh tế địa phương và gắn kết cộng đồng. 

Bằng cách mở rộng góc nhìn, MPW 25 mong muốn khám phá cách thể thao đại chúng trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho sự đổi mới, phát triển bền vững và tác động tích cực đến xã hội.

Các chủ đề chính tại hội nghị gồm: Xu hướng thể thao đại chúng hậu COVID-19; Đổi mới công nghệ và trải nghiệm vận động viên; Hợp tác công - tư vì sức khỏe cộng đồng; Du lịch thể thao bền vững và tác động đô thị; Xây dựng cộng đồng và thúc đẩy "Đa dạng – Bình đẳng – Hòa nhập trong thể thao".

Hội nghị MPW 25 được tổ chức trùng thời điểm với Giải Marathon quốc tế TP HCM Techcombank 2025, một trong những sự kiện thể thao đại chúng hàng đầu tại Việt Nam.

Sự kết hợp này giúp các đại biểu có cơ hội trải nghiệm trực tiếp sự kiện, đồng thời liên kết các nội dung thảo luận tại hội nghị với thực tiễn tổ chức và vận hành sự kiện quy mô lớn.

TPHCM: Khai mạc hội nghị quyền Anh thế giới khu vực châu Á

TPHCM: Khai mạc hội nghị quyền Anh thế giới khu vực châu Á

(NLĐO) - Sáng 9-8, Hội nghị quyền Anh Thế giới khu vực châu Á đã diễn ra với gần 200 đại biểu đã diễn ra thành công tại TP HCM. Sự kiện sẽ kéo dài trong ba ngày, đến ngày 11-8.

Việt Nam lần đầu tổ chức Hội nghị HLV ITF

(NLĐO) - Sáng 27-9, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) đã phối hợp với Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF) lần đầu tiên đăng cai tổ chức Hội nghị HLV ITF 2024 – khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á tại TP Đà Nẵng.

Giải Marathon quốc tế TP HCM Techcombank 2025: Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội

(NLĐO) - Giải Marathon quốc tế TP HCM Techcombank trên đường trở thành một trong những sự kiện thể thao uy tín, được cộng đồng chạy bộ Việt Nam chào đón.

TP HCM Sunrise Events Vietnam MPW 25 Hội nghị thế giới về thể thao đại chúng Giải Marathon quốc tế TP HCM Techcombank thể thao đại chúng
