HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thể thao quá đà, hệ lụy khó lường

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

Luyện tập thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe song cần biết cách lựa chọn, phân sức tập luyện phù hợp để phòng tránh rủi ro

Là người chơi thể thao lâu năm, mới đây, anh P.Đ.C (28 tuổi ở TP HCM) phải đi cấp cứu do tai nạn xảy ra trên sân pickleball. Trong một buổi tập với cường độ cao suốt 4 giờ, anh C. bị trượt chân ngã quỵ ngay trên sân.

Nhiều bất trắc rình rập

Tại Bệnh viện FV (TP HCM), anh C. được xác định bị gãy trật cổ chân phức tạp, khớp cổ chân bị tổn thương nặng nề. BS Nguyễn Tuấn Định, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, cho biết khớp chày - sên bệnh nhân trật ra sau và gãy 1/3 xương; toàn bộ hệ thống dây chằng quanh cổ chân bị đứt hoàn toàn, khiến khớp bị trật ra ngoài do lực vặn xoắn quá mạnh. Sau phẫu thuật, người bệnh cần phải tập vật lý trị liệu đều đặn trong tối thiểu 3 tháng. "Các trường hợp tai nạn gãy trật cổ chân phức tạp như anh C. phải mất 4-6 tháng mới có thể chơi thể thao lại" - BS Định cảnh báo.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cũng vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân (49 tuổi) đến khám trong tình trạng nước tiểu sẫm màu, đau cơ lan tỏa sau khi tập luyện thể thao cường độ cao. Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh mắc suy thận cấp, chỉ số creatinin huyết thanh tăng cao, men cơ tăng và rối loạn điện giải - những dấu hiệu đặc trưng của hội chứng tiêu cơ vân. Bệnh nhân được chẩn đoán suy thận cấp do hội chứng tiêu cơ vân sau tập luyện thể thao quá sức. Nguyên nhân khởi phát được xác định là do vận động vượt quá khả năng mà không có kế hoạch và phương pháp hồi phục hợp lý, dẫn đến tiêu cơ vân và biến chứng tổn thương thận.

Các y - bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh mới đây dù tận tâm cứu chữa một người đàn ông nhưng cũng đành bất lực đau lòng vì đã tử vong ngoại viện. Nạn nhân là ông N.Đ (54 tuổi ở Hà Tĩnh), nhập viện trong tình trạng ngưng tim. Trước đó, đang chơi pickleball cùng nhóm bạn, ông Đ. bất ngờ ngã quỵ bất tỉnh giữa sân, được nhanh chóng đưa cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ông cũng có tiền sử bệnh cơ tim phì đại và là người thường xuyên rèn luyện thể thao và cũng chơi cầu lông.

BSCK1 Trương Văn Tài, Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP HCM), cho biết bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều ca chấn thương do chơi thể thao. Các môn thể thao gây chấn thương nhiều nhất thường là những môn có tính đối kháng cao, yêu cầu thay đổi tốc độ, hướng di chuyển đột ngột hoặc có va chạm mạnh. Dẫn đầu phải kể đến bóng đá, gây chấn thương khớp gối, khớp cổ chân như bong gân, đứt dây chằng chéo trước/sau, rách sụn chêm. Kế đến là cầu lông, gây chấn thương khớp vai (như viêm gân, rách chóp xoay), khuỷu tay (hội chứng Tennis Elbow/Golfer's Elbow), cổ tay. Chạy bộ (nhất là chạy đường dài/marathon) làm chấn thương mạn tính do lặp đi lặp lại như viêm gân Achilles, viêm cân gan chân, hội chứng dải chậu chày (ITB Syndrome), chấn thương xương khớp gối. Gym/tập tạ gây chấn thương cột sống (thoát vị đĩa đệm do sai kỹ thuật), chấn thương khớp vai, khớp cổ tay do nâng tạ quá nặng.

Thể thao quá đà, hệ lụy khó lường - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP HCM) phẫu thuật một ca chấn thương thể thao

Biết lắng nghe cơ thể

Theo các chuyên gia, luyện tập thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, song cần đi kèm với kiến thức và ý thức phòng ngừa rủi ro nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. BSCK1 Đoàn Thị Thanh Tâm, Trưởng Đơn vị lọc thận - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, khuyến cáo tập luyện đúng cách không chỉ cải thiện thể chất mà còn bảo vệ tim mạch, thận và nâng cao chất lượng sống lâu dài. Tuy nhiên, để phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm do tập luyện thể thao quá sức, không đúng cách, người tập luyện thể thao nên đặc biệt chú ý nếu xuất hiện những dấu hiệu tiêu cơ vân như: Đau nhức cơ kéo dài (trên 3 ngày); tình trạng yếu cơ bất thường, lượng nước tiểu giảm, chuyển màu sẫm (màu trà hoặc nâu đỏ); buồn nôn, chóng mặt, mất nước.

Một số lời khuyên cốt lõi được giới chuyên môn nhấn mạnh: Khám sàng lọc và lựa chọn môn phù hợp (quan trọng nhất). Trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình tập luyện nào, đặc biệt với người có bệnh nền (tim mạch, hô hấp, đái tháo đường) hoặc trên 35 tuổi, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được khám sàng lọc tim mạch và cơ xương khớp, từ đó chọn môn thể thao phù hợp với thể trạng, tiền sử bệnh và mục tiêu của bản thân.

Kế đến là khởi động, kỹ thuật và trang bị là ưu tiên số 1. Luôn khởi động kỹ (5-10 phút) và làm nguội cơ (Cool-down) sau tập. Học và tập đúng kỹ thuật ngay từ đầu. Hãy thuê HLV hoặc xem các nguồn tin cậy để tránh chấn thương do sai động tác. Sử dụng trang bị bảo hộ phù hợp (giày chạy bộ chuyên dụng, đệm gối, đai lưng nếu cần) để giảm thiểu rủi ro.

Điều đặc biệt là biết lắng nghe cơ thể và phục hồi tích cực. Nghỉ ngơi khi đau. Nếu cảm thấy đau nhức kéo dài, không nên cố gắng tập tiếp. Hãy nghỉ ngơi và tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình hoặc y học thể thao. Dinh dưỡng và giấc ngủ. Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và ngủ đủ giấc (7-8 giờ/ngày) là yếu tố quyết định giúp cơ bắp phục hồi và tránh tình trạng quá tải. 

Chớ chạy theo thành tích

Các bác sĩ cũng chỉ ra nguyên tắc cần nhớ "Tăng tiến từ từ" (Rule of 10%) khi tập luyện thể thao. Tuyệt đối tránh tập luyện quá sức hoặc tăng cường độ đột ngột. Chỉ nên tăng khối lượng, cường độ hoặc thời gian tập luyện tối đa khoảng 10% mỗi tuần để cơ thể và các cấu trúc mô mềm có đủ thời gian thích nghi và phục hồi. Đừng chạy theo thành tích của người khác nếu cơ thể mình chưa sẵn sàng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo