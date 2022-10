Đây là sân chơi thường niên do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức, với sự bảo trợ chính của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Sau 7 lần tổ chức kể từ năm 2011, giải tạm hoãn suốt 2 năm qua trong bối cảnh dịch COVID-19. Cũng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh mà giải năm nay sẽ không có mặt đội bóng quốc tế nào, thay vào đó là 8 đội bóng nữ hàng đầu quốc gia hiện nay, bao gồm Kinh Bắc Bắc Ninh, VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình Doveco, Hóa chất Đức Giang, BTL Thông tin, VietinBank, Hà Phú Thanh Hóa và Than Quảng Ninh.



Kinh Bắc Bắc Ninh (2) và Hà Phú Thanh Hóa sẽ đua tài tại Bắc Ninh. Ảnh: CƯỜNG PHẠM

Cúp Bóng chuyền Liên Việt Post Bank 2022 diễn ra trong bối cảnh các đội bóng đang tích cực du đấu tập huấn ở nhiều giải giao hữu lẫn chính thức, nên hứa hẹn sẽ là điểm rơi phong độ tốt của các đội tham gia. Cụ thể: Hóa chất Đức Giang và Than Quảng Ninh lọt vào đến trận chung kết Cúp Cát Bà Amatina; BTL Thông tin vừa vô địch Cúp Quân đội mở rộng; VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng mới đây ở Cúp Tứ hùng Long An.

Nếu như hai "lò" đào tạo lừng danh BTL Thông tin và VTV Bình Điền Long An chỉ cử đội hình trẻ tham dự giải nhằm kiểm tra năng lực các gương mặt triển vọng thì Hóa chất Đức Giang thể hiện quyết tâm vô địch khi bổ nhiệm tân HLV người Thái Lan Padejsuk Wannachote thay cho "thuyền trưởng" Nguyễn Hữu Hà. Ngay cả Kinh Bắc Bắc Ninh cũng không lép vế khi chiêu mộ chủ công Onuma Sittirak, cựu tuyển thủ Thái Lan từng giành 6 HCV SEA Games, nhiều lần vô địch Cúp châu Á hay ASIAN Cup.

Việc Geleximco Thái Bình rút lui vào giờ chót là tín hiệu kém vui, thay thế Geleximco Thái Bình sẽ là đội Hà Phú Thanh Hóa.