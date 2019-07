​Diễn ra từ ngày 27 đến 28-7 trên sân golf Tân Sơn Nhất, Giải Golf BM & Partners Championship lần thứ I dưới sự hợp tác giữa Công ty TNHH Truyền thông - Nghệ thuật Bình Minh và Công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam, là giải đấu nhằm mục đích kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân cùng chung tay đóng góp vào quỹ "Gắn kết yêu thương" nhằm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nâng cao chất lượng sống và an sinh xã hội cho cộng đồng. Giải được xem là một trong những chương trình thường niên của Công ty nhằm mang đến niềm vui cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP HCM nói riêng và cả nước nói chung.



​Được thành lập từ đầu năm nay, quỹ "Gắn kết yêu thương" đã và đang trao tặng những phần quà ý nghĩa và nhu yếu phẩm đến các gia đình nghèo trên khắp cả nước. ​

​Cơ cấu Giải sẽ được chia thành 4 Bảng A, B, C & Nữ theo thể thức đấu gậy cá nhân 18 hố. Bảng A (HDC 0 -15); Bảng B (HDC 16-23); Bảng C (HDC > 24); và Bảng Nữ (HDC 0-36). Ngoài ra, còn có các giải kỹ thuật như Nearest to the Pin & Longest Drive. Tham gia Giải golf lần này, các golfer sẽ có cơ hội nhận các giải thưởng vô cùng giá trị và hấp dẫn, đặc biệt tặng 5 chuyến du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm dành cho giải bestgross , và các giải nhất bảng, đồng thời cũng là dịp cho các golfer thử vận may với các giải Hole In One với nhiều phần thưởng giá trị cao như 2 xe Mazda CX5, 2 bộ gậy Honma, 1 bộ gậy Callaway và hơn 01 tỷ tiền mặt.

Ông Nguyễn Bình Minh – Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Nghệ thuật Bình Minh chia sẻ: "Mục đích chính của chúng tôi là gây quỹ giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tuyển sinh năm học 2019 - 2020. Vì vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực vận động và phối hợp cùng với các mạnh thường quân tạo nên sự thành công của giải đấu lần đầu tiên tổ chức này. Tôi hy vọng Giải sẽ được duy trì hàng năm và ngày càng phát triển nhân rộng đến với cộng đồng, để cùng chung tay góp sức nhiều chương trình từ thiện khác nhằm giải quyết phần nào khó khăn của người dân".

Giải Golf BM & Partners Championship lần thứ I kết hợp với tiệc bàn tròn. Đây là dịp cho các Doanh nhân, các nhà kinh tế giao lưu gặp gỡ lẫn nhau và đây cũng là cơ hội để giới Doanh nhân có thể xây dựng một cộng đồng Doanh nghiệp bền vững. Cũng trong đêm trao giải, BTC đã tổ chức đấu giá từ thiện thu được hơn 230 triệu đồng từ các mạnh thường quân.