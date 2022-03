Cùng giành chiến thắng 4-0 ở vòng đấu này là Aston Villa khi đội quân của HLV Steven Gerrard đè bẹp đội khách Southampton đang có phong độ cực cao ngay tại sân Villa Park. Philippe Coutinho tiếp tục có màn trình diễn đẳng cấp khi trực tiếp ghi bàn và có 1 pha kiến tạo thành công nhưng chính một "người cũ" của Southampton là Danny Ings đã làm đau lòng các CĐV đội khách. Tiền đạo người Anh góp công vào các bàn thắng của Ollie Watkins và Coutinho trước khi tự mình ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-0 trước cố nhân "The Saints".

Philippe Coutinho "hồi sinh"khi quay lại sân cỏ nước Anh

Liverpool vất vả đến tận phút cuối để bảo vệ thành quả 1-0 trước West Ham với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Sadio Mane. Sau 27 trận đấu, Liverpool hiện chỉ còn kém đội đầu bảng Man City 3 điểm và nếu đội đương kim vô địch sẩy chân ở trận derby Manchester đêm 6-3, Liverpool sẽ chính thức leo lên vị trí số 1 do đã hơn về hiệu số thắng bại so với chính Man City.