Bất ngờ nối tiếp bất ngờ là những gì mà người hâm mộ liên tiếp được chứng kiến qua các lượt trận tứ kết của cả hai nội dung nam, nữ khi các đội bóng bị đánh giá dưới cơ đã xuất sắc "quật ngã" những ứng viên vô địch thực thụ của giải theo cách chẳng ai nghĩ đến trước giờ bóng lăn.



Hùng Cường (VLXD Bình Dương) tấn công trước dàn chắn Thể Công

Không phải lần đầu Thể Công bị ngáng đường bởi "ngựa ô" VLXD Bình Dương khi họ từng nếm trải thất bại trước chính đối thủ này ở mùa giải 2019, khá trùng hợp khi ở thời điểm đó, đội bóng áo lính cũng chính là đương kim á quân giải đấu.

Tối 14-7, nỗi ám ảnh ba năm trước lại tái hiện với Thể Công ngay tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình khi VLXD Bình Dương sớm vượt lên dẫn trước 2 ván đầu bằng các điểm số ấn tượng 25-21, 25 -23. Thể Công gượng dậy mạnh mẽ ở các ván tiếp theo và cũng rất nhanh chóng tái lập thế cân bằng khi thắng lại 25-21, 25-19 để san bằng cách biệt sau bốn ván.

Văn Nam (7) và đồng đội ngược dòng bất thành trước VLXD Bình Dương

Chỉ tiếc là ở ván đấu quyết định, Thế Công bất ngờ chùng xuống trước đà hưng phấn không thể ngăn cản của VLXD Bình Dương, đành nhìn đối thủ giành phần thắng 15-7 cùng chiến thắng chung cuộc sau năm ván thư hùng kéo dài gần 3 giờ.

VLXD Bình Dương là một trong số ít đội nam ở mùa giải năm nay không thuê ngoại binh nhưng lại thể hiện được một diện mạo hết sức tích cực, xứng danh "ngựa ô" của giải đấu mà việc lần thứ nhì trong vòng bốn mùa giải vào đến bán kết chính là sự tưởng thưởng xứng đáng.

VLXD Bình Dương vào bán kết sau 4 mùa giải

"Sóng gió" tiếp tục ập đến Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình ở trận đấu sau đó khi đội bóng "nhà nghèo" Hà Nội oanh liệt giành chiến thắng 3-2 trước ứng viên vô địch TP HCM trong thế trận bị dẫn trước hai ván và suýt tung cờ trắng ở ván thứ ba sau khi để đối thủ bỏ xa 17-21!

Không hề giấu giếm tham vọng tìm lại thời kỳ đỉnh cao khi sở hữu đội hình cực mạnh với Quang Khánh, Văn Hạnh, Wanchai Tabiwes, Văn Tú, thế nhưng cũng chính dàn hảo thủ tuổi đã ngoài 30 này không thể đua sức với các cầu thủ trẻ phía Hà Nội.

TP HCM (áo xanh) thua ngược đáng tiếc trước Hà Nội dù dẫn trước 2 ván

Để thua ngược 25-27 ở ván thứ ba thay vì tung sức giành chiến thắng tránh cảnh "đêm dài lắm mộng", TP HCM dần hụt hơi trước đội bóng thủ đô. Với tâm lý thoải mái, Hà Nội càng đánh càng hay, san bằng cách biệt sau bốn ván và thắng luôn 15-10 ở ván đấu quyết định.

Không đủ nguồn lực tài chính thuê ngoại binh trong khi các cầu thủ thiếu hụt tứ bề trước ngày vào giải, Hà Nội từng "hút chết" trước XSKT Vĩnh Long ở trận đấu quyết định suất vé đi tranh "vòng chung kết ngược" và giờ đây, ngẩng cao đầu tiến vào bán kết. Sau 17 năm, bóng chuyền thủ đô mới có một đại diện nam góp mặt trong 4 hạng đầu quốc gia.

Hà Nội góp mặt Top 4 quốc gia sau 17 năm

Tại các trận tứ kết nữ diễn ra ở Vĩnh Phúc, VTV Bình Điền Long An chỉ cần 65 phút để giành chiến thắng 3-0 trước Hà Phú Thanh Hóa, đội bóng chiêu mộ đến hai ngoại binh dự giải lần này.

Dàn cầu thủ trẻ chất lượng Thanh Thúy, Kim Thanh, Trà My, Khánh Vy với sự hỗ trợ từ phụ công dày dạn kinh nghiệm Ngọc Hoa không khó để vượt qua đội bóng xứ Thanh có trong đội hình hai ngôi sao của Indonesia và Thái Lan.



VTV Bình Điền Long An vào bán kết, chờ gặp lại Geleximco Thái Bình

Ở trận đấu còn lại, Than Quảng Ninh thực sự lâm cảnh "lực bất tòng tâm" trước ứng viên vô địch Ninh Bình Doveco. Mũi tấn công Bích Tuyền và chủ công Đinh Thúy là nguồn cảm hứng vô bờ để đội bóng nữ cố đô Hoa Lư dễ dàng đè bẹp đối thủ trong ba ván với điểm số 25-21, 25-17, 25-20.

Ninh Bình Doveco (áo vàng) mơ vô địch

Như vậy, hai cặp đấu bán kết nữ sẽ là những cuộc so tài nảy lửa giữa VTV Bình Điền Long An – Geleximco Thái Bình và Ninh Bình Doveco – Hóa chất Đức Giang Hà Nội, cả 4 đội bóng đã vượt qua vòng loại bảng A. Giải nam, bốn đội đua tranh chức vô địch sẽ phải loại lẫn nhau ngay từ bán kết với các cặp đấu Tràng An Ninh Bình – Hà Nội và Sanest Khánh Hòa – VLXD Bình Dương.