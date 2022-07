Được người hâm mộ chờ đợi nhiều nhất trong lượt đấu mở màn chiều 3-7, tại Nhà Thi đấu tỉnh Ninh Bình chính là màn đọ sức giữa tân binh Geleximco Thái Bình và VTV Bình Điền Long An - một trong những trận cầu đinh của bảng A giải nữ, nơi quy tụ nhiều ứng viên vô địch, bao gồm cả Ninh Bình Doveco, Kinh Bắc Bắc Ninh và Hóa chất Đức Giang Hà Nội.



Do mùa bóng năm nay chỉ gói gọn trong một vòng đấu đồng thời tăng gấp đôi số đội rớt hạng, chẳng có gì bất ngờ khi đa số đội bóng đều ráo riết tăng cường lực lượng, kể cả chiêu mộ các ngoại binh giỏi kèm mức lương cao ngất. Mức độ khắc nghiệt của giải đấu năm nay là thách thức cực lớn dành cho tất cả các đội và bất kỳ sơ sẩy nào trong quá trình chuẩn bị cũng như khi bước vào giải đều sẽ phải trả giá rất đắt.

Thanh Thúy (số 3 - VTV Bình Điền Long An) tấn công trước hàng chắn Geleximco Thái Bình .Ảnh: CƯỜNG PHẠM

Sở hữu Polina Rahimova - ngoại binh người Azerbaijan cao đến 1,98 m và có trong đội hình nhiều gương mặt đáng chú ý như Nguyễn Thị Uyên, Đinh Thị Trà Giang, Bùi Thị Huệ cùng tay chuyền hai Lê Thị Ánh Nguyệt là "người cũ" của VTV Bình Điền Long An, Geleximco Thái Bình vẫn chưa cho thấy được quyết tâm của đội bóng được đầu tư cực khủng. Đội bóng của HLV Trần Văn Giáp tỏ ra non nớt trong mọi khâu, từ bắt bước một, chuyền hai cho đến tổ chức tấn công, liên tiếp bị dẫn điểm trong cả 3 ván đấu.

Ở phần sân đối diện, VTV Bình Điền Long An dù không có ngoại binh nhưng với sự trở lại của cựu tuyển thủ Ngọc Hoa, dàn cầu thủ trẻ như Thanh Thúy, Kim Thanh, Trà My, Khánh Vy đã thi đấu tưng bừng và giành chiến thắng ở cả 3 ván trong vòng 70 phút với điểm số 25-21, 25-19 và 25-16. Màn khởi đầu suôn sẻ này là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với VTV Bình Điền Long An - đội bóng mùa trước đứng chót bảng xếp hạng do không thể thi đấu trọn giải và năm nay trở lại trong bảng đấu được mệnh danh "tử thần".

Tương tự VTV Bình Điền Long An, trong trận đấu mở màn ở bảng B thi đấu tại Vĩnh Phúc, đương kim vô địch Bộ Tư lệnh Thông tin cũng dễ dàng vượt qua Đắk Lắk với tỉ số 3-0 (25-7, 25-21, 25-19). Hành trình bảo vệ ngôi hậu của Bộ Tư lệnh Thông tin được dự báo không hề dễ dàng khi đội bóng này không thuê ngoại binh với chủ trương "cây nhà lá vườn", tin dùng lực lượng trẻ mà nhiều cầu thủ là thành viên của đội tuyển Việt Nam vừa giành ngôi á quân tại SEA Games 31.

Thời tiết khô nóng tại miền Bắc lúc này được xem là trở ngại lớn nhất với các ngoại binh đến từ bên ngoài khu vực Đông Nam Á. Cảnh chủ công Polina Rahimova phải quấn khăn quanh cổ khi thi đấu để tranh thủ "giải nhiệt" hay Philip Freeze chưa bắt nhịp được với lối chơi của Sanest Khánh Hòa… chính là điều các đội bóng phải hết sức quan tâm khi từng trận đấu vòng bảng đều có ý nghĩa sống còn đối với số phận của tất cả.