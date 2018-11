Adidas tài trợ "khủng" 1,1 tỉ euro cho Real Madrid

06/11/2018 13:02

Thành tích bốn lần trong 5 năm vào đến trận chung kết và 3 năm liên tiếp đăng quang ở Champions League chính là tiền đề để Real Madrid thuyết phục Adidas chấp thuận bản hợp đồng tài trợ trị giá lên đến 1,1 tỉ euro trong vòng 10 năm. Đây thực sự là tin rất vui đối với "Kền kền trắng" trong bối cảnh đội bóng này đang lâm vào khủng hoảng tại sân Bernabeu, thành tích sa sút không phanh dẫn đến việc phải sa thải cả HLV trưởng Julen Lopetegui chỉ sau khoảng 4 tháng nhà cầm quân này tại vị.





Real Madrid giành hat-trick vô địch Champions League tháng 6-2018

Những con số thống kê về tình hình tài chính của "Los Blancos" rất khả quan, trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn tệ hại trên sân của đội bóng. Tại đại hội đồng cổ đông vừa qua, ngân sách mùa giải 2017-2018 được diễn giải ở con số 751 triệu euro, tăng 11% so với năm trước đó, chủ yếu do các hoạt động thương mại của CLB tăng 16% (297 triệu euro), mang lại khoản lãi ròng 305 triệu euro, trong đó riêng lĩnh vực tài trợ và nhượng quyền thương hiệu đã mang về 239,68 triệu euro.





Adidas gắn với thành công của Real Madrid

Khi chủ tịch CLB Florentino Perez ra sức thuyết phục các cổ đông thông qua khoản chi 575 triệu euron để nâng cấp sân Santiago Bernabeu, ông đã có sẵn phương án tài chính và đó chính là việc gia hạn thành công hợp đồng tài trợ với Adidas đồng thời tăng gấp đôi giá trị thực nhận từ đây đến 2029.





Adidas góp sức cùng Real Madrid chiêu mộ thành công các ngôi sao

Theo các chuyên gia tài chính, đây là bản hợp đồng tiếp thị thể thao "khủng" nhất châu Âu, xứng đáng được xem là bản hợp đồng của thế kỷ. Thử làm một phép so sánh: Nike tài trợ cho toàn bộ 21 CLB ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ số tiền 1 tỉ USD trong 8 năm, bình quân 125 triệu USD (110 triệu euro) cho mỗi mùa giải, chỉ tương đương với số tiền Adidas chi riêng cho Real Madrid trong cùng thời gian… Một so sánh khác: Hãng hàng không Fly Emirates chi cho Real Madrid 70 triệu euro/năm từ 2017, trội hơn nhiều so với mức tài trợ 55 triệu euro mà Rakuten trao cho Barcelona hay Chevrolet ký với Man United.





"Bản hợp đồng thế kỷ" trên trang bìa Marca

Adidas "bén duyên" với Real Madrid từ năm 1998 dù đội bóng này sử dụng trang phục thi đấu "3 sọc trắng" huyền thoại từ năm 1981. Hai hãng trang phục khác từng gắn bó với Real Madrid là Hummel (1986 đến 1994) và Kelme (1994 đến 1998).

Theo một tài liệu do tạp chí Der Spiegel kết hợp với Football Leaks công bố, Real Madrid được hưởng thêm 22,5% giá trị mỗi áo đấu của đội mà Adidas bán ra trên thị trường. Đó là chưa kể các khoản tăng thêm, bao gồm thưởng 2,5 triệu euro từ 2015 đến 2019 và tăng lên 3,5 triệu euro giai đoạn 2020 – 2024 nếu Real Madrid vô địch La Liga; thưởng 5 triệu euro đến 2019 và sau đó tăng lên 7 triệu euro kể từ 2020 nếu "Los Blancos" vô địch Champions League!





Real Madrid đang chật vật tìm lại chính mình thời "hậu Ronaldo"

Bản hợp đồng tài trợ 1,1 tỉ euro giúp Real Madrid "cười mũi" khi nhìn lại khoản tài trợ 1,05 tỉ euro mà Nike ký với Barcelona kể từ 2016, cũng trong thời gian 10 năm. Barcelona tuyên bố khoản thu về có thể lên tới 155 triệu nhưng thực tế họ chỉ có thể nhận 83 triệu euro/năm, khoản còn lại là phần thưởng cộng thêm cho thành tích thi đấu.

Đông Linh (theo Marca, AS)