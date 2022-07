Nếu Tràng An Ninh Bình và Sanest Khánh Hòa nổi trội hẳn so với VLXD Bình Dương cũng như Hà Nội ở hai cặp bán kết nam Giải bóng chuyền VĐQG 2022 thì ở bảng nữ, cả bốn đội bóng Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Ninh Bình Doveco, VTV Bình Điền Long An và Geleximco Thái Bình đều cân sức cân tài.



Hóa chất Đức Giang Hà Nội mạnh hơn với ngoại binh "khủng"

Sau 2 phen thất bại liên tiếp đều ở trận chung kết các mùa bóng 2020 và 2021, đương kim á quân Hóa chất Đức Giang Hà Nội khao khát hơn bao giờ hết danh hiệu vô địch đã luôn ngoảnh mặt với họ. Đơn vị chủ quản trở thành nhà tài trợ chính cho giải và Hóa chất Đức Giang Hà Nội cũng mong chờ thời khắc đăng quang ngôi quán quân đầu tiên trong lịch sử đội bóng non trẻ này.

Chưa ai có thể xác định HCĐG Hà Nội đã chi bao nhiêu để có được sự phục vụ của ngoại binh Moma Bassoko trong khoảng một tháng tranh tài nhưng rõ ràng, hàng trăm triệu đồng mà đội bóng này bỏ ra đáng giá đến từng xu! Đối chuyền người Cameroon cao 1,84 m đã mang đầy đủ phẩm chất của nhà vô địch châu Phi đến với bóng chuyền Việt, trở thành động lực chính trong chiến thắng tưng bừng của HCĐG Hà Nội trước VTV Bình Điền Long An, Geleximco Thái Bình và Kinh Bắc Bắc Ninh ở vòng bảng rồi nhẹ nhàng đánh bại tiếp Vietinbank ở tứ kết.

Cùng với Moma Bassoko, hai nội binh đẳng cấp là phụ công Trần Thị Bích Thủy và libero Lê Thị Thanh Liên đã góp công quan trọng để đội quân của HLV Nguyễn Hữu Hà giành tấm vé bán kết đầu tiên, chờ tái đấu và trả "món nợ" thất bại 2-3 vòng bảng trước Ninh Bình Doveco. Mục tiêu góp mặt ở trận chung kết ba mùa liên tiếp, với HCĐG Hà Nội, là có cơ sở trở thành hiện thực.

Ninh Bình Doveco (áo vàng) là đối trọng của HCĐG Hà Nội

Đối với Ninh Bình Doveco, dù không chiêu mộ ngoại binh nhưng chỉ riêng đội trưởng Nguyễn Thị Bích Tuyền đã là mũi tấn công rất hiệu quả với những cú đánh sấm sét tầm cao rất khó cản phá. Đội bóng nữ cố đô Hoa Lư còn sở hữu hai phụ công hàng đầu là Lưu Thị Huệ và Nguyễn Thị Trinh cùng với chủ công Đinh Thị Thúy. Cuộc tái đấu giữa HCĐG Hà Nội và Ninh Bình Doveco vì thế được dự báo sẽ rất hấp dẫn khi phần thưởng của đội thắng chính là tấm vé chung kết đáng mơ ước.

VTV Bình Điền Long An quyết thắng Geleximco Thái Bình ở cuộc tái đấu

Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An sẽ có cuộc tái đấu Geleximco Thái Bình và chắc chắn, màn đọ sức này sẽ không hề dễ dàng cho đội bóng miền Tây Nam bộ như khi họ giành chiến thắng ở vòng bảng. Loại đương kim vô địch BTL Thông tin tại tứ kết, Geleximco Thái Bình cho thấy họ không dễ bị khuất phục một lần nữa trước đối thủ quen thuộc. Những Nguyễn Thị Uyên, Trà Giang, Bùi Huệ, Polina Rahimova sẽ là đối trọng đáng gờm đối với bộ ba tuyển thủ Thanh Thúy, Kim Thoa, Kim Thanh cùng với cựu binh Ngọc Hoa phía VTV Bình Điền Long An.

VLXD Bình Dương sẵn sàng tạo thêm địa chấn

Ở bán kết nam, đương kim vô địch Tràng An Ninh Bình sẵn sàng góp mặt ở chung kết mùa thứ nhì liên tiếp để bảo vệ ngôi "vương", tất nhiên, chỉ khi đoàn quân của HLV Bùi Trung Thảo vượt qua "ngựa ô" VLXD Bình Dương, đội bóng miền Đông Nam bộ vừa gây ấn tượng mạnh khi quật ngã đương kim á quân Thể Công. Tương tự, cựu vô địch Sanest Khánh Hòa cũng được đánh giá cao hơn nhiều so với Hà Nội và hẳn là đoàn quân của HLV Bùi Quang Ngọc biết cách khắc chế lối chơi của đội bóng nam thủ đô lần đầu tiên sau 17 năm trở lại Top 4 quốc gia.