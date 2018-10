Bản quyền AFF Cup: Next Media ghi điểm

Gói cho từng đơn vị

Ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng Giám đốc Next Media, cho biết: "Phần lớn thuê bao ở thành thị hiện đều đăng ký xem truyền hình trả tiền. Ðó là lý do chúng tôi theo đuổi gói bản quyền tối ưu để san sẻ cho mọi đài, cơ quan truyền thông có nhu cầu phát sóng, trình chiếu clip, highlight về các trận đấu của AFF Cup 2018. Trên tinh thần thuận mua vừa bán, Next Media sẽ công bố gói cho từng đơn vị, với mong muốn người hâm mộ cả nước đều được xem giải đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo".