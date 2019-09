Quyết định bổ nhiệm HLV người Nhật Bản Akira Nishino ngay trước thềm vòng loại thứ nhì World Cup 2022 khu vực châu Á của LĐBĐ Thái Lan xem ra chưa được như mong muốn khi đội quân có biệt danh "Voi chiến" đã để tuyển Việt Nam cầm hòa 0-0 trên sân Thammasat tối 5-9. Đội khách suýt chọc thủng lưới tuyển Thái Lan ngay từ giây thứ 18 nếu Văn Toàn dứt điểm chính xác hơn. Về phần mình, dù tạo ra rất nhiều cơ hội mà đáng chú ý nhất là tình huống Supachok Sarachart đi bóng qua cả thủ môn Đặng Văn Lâm ở phút 90+4 nhưng không thể dứt điểm thành công, Thái Lan đành chấp nhận trận hòa không bàn thắng trên sân nhà.



SiamSport: "Các chân sút ảo của Thái Lan bất lực trước hàng thủ Việt Nam"

Kết quả này, cộng với việc Malaysia bất ngờ quật ngã chủ nhà Indonesia 3-2 để giành vị trí dẫn đầu, cục diện bảng G xem ra vô cùng phức tạp. Sau 5 ngày nữa, Malaysia sẽ quay về sân nhà tiếp đón UAE trong khi Thái Lan phải đến làm khách tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno của Indonesia.

HLV Park Hang-seo an ủi các tuyển thủ Thái Lan sau trận đấu

Báo chí Thái Lan và khu vực lập tức bày tỏ thái độ không hài lòng với màn trình diễn của thầy trò HLV Akira Nishino. Tờ FoxSports phiên bản châu Á cho rằng chính thái độ cầu toàn, không dùng bất cứ tiền đạo nào trong đội hình xuất phát của HLV người Nhật đã khiến tuyển Thái Lan thất thế trước kình địch Việt Nam.

FoxSportsAsia: Thái Lan chấp tiền đạo nên không thắng nổi Việt Nam

Nhật báo The Bangkok Post nhận xét, đội chủ nhà Thái Lan dù nắm quyền kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu nhưng không cách nào xuyên phá nổi hàng thủ chắc chắn của tuyển Việt Nam, góp phần giúp đối thủ hoàn thành chỉ tiêu giành ít nhất 1 điểm ở trận cầu kinh điển này. Tờ báo này tổng kết đầy chua xót, với kết quả hòa ở sân Thammasat, tuyển Thái Lan – một thời tự xưng là "ông vua bóng đá Đông Nam Á" – coi như không thể thắng được Việt Nam trong cả một năm dương lịch ở mọi cấp độ đội tuyển, tính chung cả nam lẫn nữ!

Bangkok Post nhận định Thái Lan không thể thắng Việt Nam ở mọi cấp độ

Tờ The Nations dẫn lời HLV Akira Nishino, cho rằng ông có quá ít thời gian để chuẩn bị cho trận chiến này và cả vòng loại World Cup phía trước nhưng kết quả hòa không phải là quá tệ. Cũng tờ báo này trích lời HLV Park Hang-seo sau trận đấu, khẳng định đội tuyển Thái Lan hiện nay rất khác so với khi họ thất bại trước tuyển Việt Nam ở King’s Cup hồi tháng 6, một phần do họ được dẫn dắt bởi một HLV tài năng như ông Nishino!

SiamSports thất vọng với HLV Nhật Bản

"Messi Thái" Chanathip bị bắt chết trong trận

Tuấn Anh là nhân vật nổi bật nhất tuyển Việt Nam





Bài viết trên tờ Siamsport ghi nhận "Thái Lan không thể chọc thủng lưới Việt Nam ở vòng loại World Cup trong ngày ra mắt của Nishino" và cho rằng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với các tiền đạo "ảo" hoàn toàn không đủ sức giúp tuyển Thái Lan tạo đột biến trước hàng thủ chắc chắn của tuyển Việt Nam.