Chỉ nếm mùi thất bại đúng một lần sau 15 chuyến xuất quân trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa, ngay cả Barcelona cũng không nghĩ cú vấp đáng tiếc trên sân Giuseppe Meazza hồi tuần trước lại có thể hủy hoại mọi mục tiêu tốt đẹp mà thầy trò HLV Xavi Hernandez đặt ra.



Bi kịch sẽ ập đến ngay với "La Blaugrana" nếu đội chủ sân Nou Camp không đòi được "món nợ" thất bại dưới tay Inter Milan bởi khi đó, đội bóng Ý sẽ theo chân Bayern Munich tiến thẳng vào vòng knock-out Champions League còn Barca sẽ phải ôm hận dạt xuống sân chơi hạng hai Europa League.

Tất cả chưa dừng ở đó bởi nếu thất bại, Barca e khó lấy lại tinh thần để bước vào cuộc chiến không khoan nhượng với Real Madrid sau đó 3 ngày. Đôi bên đang so kè quyết liệt tại La Liga mà Barca đang tạm dẫn đầu nhờ nhỉnh hơn Real Madrid về hiệu số bàn thắng - bại. Chỉ cần một chút sơ sẩy ở trận cầu 6 điểm mang danh nghĩa "El Clasico" này, tất cả sẽ tan tành đối với Xavi Hernandez và các học trò của mình.

Nou Camp sẽ là điểm tựa tinh thần cho Barcelona ở màn tái đấu với Inter Milan Ảnh: REUTERS

Mọi thứ chỉ mới là dự đoán và nếu đi ngược lại mọi quan điểm không mấy tích cực từ giới chuyên môn, Barca hoàn toàn có thể tự quyết vận mệnh của mình chỉ với việc đòi lại 3 điểm từ tay Inter Milan ngay tại "thánh địa" Nou Camp.

Cần nhớ, đội bóng Ý chỉ may mắn vượt qua Barca hồi tuần trước nhờ vào cú sút xa thành bàn có phần may rủi của Hakan Calhanoglu, chưa kể có sự "tiếp tay" từ trọng tài Slavko Vincic. "Vua áo đen" này đã bỏ qua lỗi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa của hậu vệ chủ nhà Denzel Dumfries phút 90+2 và trước đó từ chối pha ghi bàn của Pedri phía Barca với lý do đồng đội của anh để bóng chạm tay.

Barca có thể được đánh giá cao hơn từ việc Inter Milan thi đấu khá tệ trên sân khách mùa này. Sáu chuyến du đấu xa nhà, đoàn quân của HLV Simone Inzaghi đã thua đến 3 đồng thời chỉ giữ sạch lưới 1 trận.

Lịch sử cũng không ủng hộ "Nerazzurri" trong những lần đổ bộ xuống sân Nou Camp khi thua cả 5 trận tại đây kể từ năm 2003, ghi được vỏn vẹn 1 bàn và để thủng lưới 15 lần.

Đánh bại Inter Milan không phải là điều dễ dàng. Sân nhà Nou Camp với cầu trường luôn nghẹt cứng gần 100.000 khán giả ở những trận cầu quan trọng sẽ là điểm tựa tinh thần rất quan trọng dành cho Robert Lewandowski và đồng đội. "Gã khổng lồ xứ Catalan" chưa từng thất bại ở đây kể từ tháng 5 với lối chơi đậm chất tấn công, trong đó có chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp đưa họ lên đỉnh bảng La Liga như hiện nay.

Romelu Lukaku đã sẵn sàng trở lại đội hình của Inter Milan sau khi bình phục chấn thương nhưng chắc chắn khó đá chính bởi trên hàng công, Edin Dzeko và Lautaro Martinez đang có phong độ tốt với sự hỗ trợ từ Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan cũng như DiMarco.

Ở phần sân đối diện, thay đổi duy nhất có lẽ là sự trở lại của Gerard Pique trong vai trò trung vệ còn trên hàng công Barcelona, Lewandowski sẽ sát cánh cùng 2 đồng đội trẻ Ansu Fati và Dembele.