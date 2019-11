Nữ võ sĩ gốc Việt Bi Nguyễn có biệt danh là "Killer Bee" (Ong sát thủ) sẽ đối đầu với nhà vô địch Thái Lan Stamp Fairtex trong trận đấu thuộc thể loại MMA ở sự kiện One: Masters of Fate diễn ra tại Philippines. Bi Nguyễn có lợi thế quen với việc thi đấu MMA, còn Stamp Fairtex mới chuyển sang nội dung này gần đây.

"Ở cuộc chạm trán lần này tôi bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ nên áp lực là điều chắc chắn không thể thiếu khi so tài với Stamp Fairtex. Stamp là một võ sĩ rất giỏi, cô ấy đang giữ 2 đai vô địch Muay Thái và kick-boxing của ONE Championship. Stamp có lối tấn công đa dạng với sải tay dài và khỏe cùng khả năng Muay Thái rất tốt, nhưng tôi tin vào khả năng vật của tôi, tôi sẽ cố gắng quật cô ấy xuống sàn để knock-out" Bi Nguyễn tự tin chia sẻ cùng giới truyền thông.

Nữ võ sĩ gốc Việt Bi Nguyễn nói gì trước đại chiến nhà vô địch Thái Lan (Hoàng Triều thực hiện)

Trước trận đấu được xem là khó khăn nhất từ trước đến này nhưng hiện tại tinh thần của Bi Nguyễn đang rất thoải mái kể từ khi cô có chiến thắng trước tay đấm người Ấn Độ - Puja Tomar tại sự kiện diễn ra ở TP HCM vừa qua, mặc khác cô gái mang dòng máu Việt này thích chiến đấu với một nhà vô địch hơn là một đối thủ vô danh. Ở trận đấu này, Bi Nguyễn rất muốn đánh bại đối thủ người Thái Lan để trở thành nữ võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành đai vô địch MMA của ONE Championship.

Bi Nguyễn khá thoải mái trước cuộc đối đầu với nhà vô địch Thái Lan.

Cuộc so tài giữa Bi Nguyễn và nhà vô địch Thái Lan Stamp Fairtex hứa hẹn sẽ là trận đấu hấp dẫn đáng chờ đợi nhất của sự kiện One: Masters of Fate ở Manila.