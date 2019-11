Bằng lối đánh mạnh mẽ máu lửa, không ngại va chạm, bóng hồng gốc Việt đã nhanh chóng quyến rũ những khán giả yêu thích võ thuật trên toàn thế giới. Nữ võ sĩ gốc Việt Bi Nguyễn là một trong những võ sĩ hiếm hoi có thể thi đấu ở cả hai mặt trận ONE Super Series và ONE Championship. Cách đây không lâu, Bi Nguyễn đã có một màn thể hiện tuyệt vời khi cô đánh bại võ sĩ người Ấn Độ Puja "The Cyclone" Tomar tại sự kiện ONE Immortal Triumph ở TP HCM vào ngày 6-9.



Tại sự kiện ONE Masters of Fate diễn ra vào ngày 8-11 tới đây tại thủ đô Manila, Philippines, Bi Nguyễn sẽ trở lại thi đấu MMA, và lần này đối thủ của cô sẽ là một cái tên rất đáng gờm, một nữ võ sĩ đã vô địch hai thể thức Muay Thái - Kickboxing tại ONE Championship - Stamp Fairtex.

Nữ võ sỹ người Mỹ gốc Việt - Bi Nguyễn kể từ khi chuyển sang thi đấu tại đấu trường võ thuật lớn nhất châu Á - ONE Championship đã được đông đảo người hâm mộ tại Việt Nam biết tới.

Stamp Fairtex mới đây đã có màn trở lại thành công trên võ đài MMA khi đánh bại đối thủ người Ấn Độ Asha “The Knockout Queen” Roka bằng đòn siết đẹp mắt ở hiệp đấu thứ ba. Sau khi đã thể hiện sở trường đánh đứng trên sàn đấu Muay và Kickbox, nữ võ sĩ trẻ người Thái Lan đã cho thấy một sự tiến bộ rất rõ rệt trong khả năng địa chiến. Cộng thêm kỹ năng Muay Thai ấn tượng, Stamp Fairtex chắc chắn sẽ là đối thủ khó khăn nhất mà Bi Nguyễn phải vượt qua tại ONE Championship cho đến thời điểm hiện tại.



Cũng trong sự kiện ONE Masters of Fate, nhà vô địch hạng Strawweight Joshua “The Passion” Pacio của Philippines cũng sẽ có mặt, bảo vệ ngôi vô địch trước đối thủ đồng hương Rene “The Challenger” Catalan.