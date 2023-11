Vẫn còn một lượt trận cuối với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là LaVie Long An vào tối 11-11 nhưng tuyển nam TP HCM đã chính thức nhận một trong 2 tấm vé rớt hạng trực tiếp. Ngay cả trong trường hợp đánh bại LaVie Long An với tỉ số 3-0 để có được 3 điểm như đối phương, tuyển nam TP HCM vẫn không thể níu kéo được số phận do kém xa về hệ số phụ là tổng số ván thắng - ván thua (2/21 so với 8/17).



Kết cục bi đát này đã được dự báo từ đầu mùa khi tuyển nam TP HCM đối mặt rất nhiều khó khăn - từ việc nhà tài trợ chính rút lui từ năm ngoái dẫn đến không còn nguồn tài chính để gia hạn hợp đồng với hàng loạt cầu thủ trụ cột, nợ lương, thưởng cầu thủ không thể thanh toán cũng như chẳng thể chiêu mộ ngoại binh cho chiến dịch trụ hạng.

Một đoạn kết quá cay đắng dành cho HLV Nguyễn Văn Hòa cùng các cầu thủ mà mới năm ngoái còn chạm tay tấm HCĐ bóng chuyền nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 và xa hơn đôi chút là ánh hào quang lấp lánh của 3 chức vô địch quốc gia các năm 2015, 2018 và 2019. Họ sẽ phải làm lại từ sân chơi hạng A mùa tới mà không rõ đến bao giờ mới tìm lại thời hoàng kim của những Dệt Thành Công, Công nhân Hóa chất, Seaprodex, Năng khiếu nghiệp vụ TP HCM…

Tuyển nam TP HCM (phải) chính thức rớt hạng sớm (Ảnh: TUẤN TRẦN)

Ngay cả đội tuyển nữ TP HCM cũng đang sống trong cảnh phập phồng sau thất bại 1-3 ở trận "chung kết ngược" với đội Ngân hàng Công Thương ngày 4-11. Đoàn quân của HLV Trần Hiền chẳng có hy vọng gì ở những cuộc đối đầu với những "chị đại" LPB Ninh Bình và Binh chủng Thông tin - TTBP nên xem ra số phận cũng đã an bài.

Việc nhà tài trợ Sacombank rót 6 tỉ đồng cho chiến dịch trụ hạng của tuyển nữ TP HCM chỉ vài tuần trước khi diễn ra vòng 2 giải vô địch quốc gia cũng không tạo được hiệu ứng tức thời như mong muốn. Ngay cả việc tăng cường được siêu sao người Cộng hòa Dominica Gina Mambru cũng không thể giúp đội bóng của HLV Trần Hiền cải thiện được tình thế, đành phó thác số phận cho sự may rủi qua những vòng đấu quyết định sắp tới.

Trong khi nhiều địa phương tích cực tìm kiếm mọi nguồn lực để tăng cường sức mạnh cho đội bóng của mình thì Liên đoàn Bóng chuyền TP HCM gần như im hơi lặng tiếng. Đây là điều mọi người đã hình dung từ khi ban chấp hành liên đoàn nhiệm kỳ hiện tại nhận nhiệm vụ từ năm 2021. Khi người đứng đầu là lãnh đạo một sở đã nghỉ hưu chỉ biết nhiều về tên tuổi các cựu danh thủ hơn là các vấn đề nội tại của bóng chuyền thành phố, nhiều ủy viên liên đoàn tham gia cho có tên tuổi thay vì dốc lòng cho chuyên môn, số phận của 2 đội nam, nữ đại biểu của bóng chuyền TP HCM ra sao, hẳn có thể đoán trước.