Cũng giống như lượt trận mở màn bảng B, việc sân Thiên Trường mở cửa tự do cho khán giả vào sân đã thu hút hơn 30.000 khán giả đến xem trận U23 Thái Lan và Singapore. 15 phút trước khi trận đấu diễn ra, ban tổ chức sân đã buộc phải đóng cửa, dù hàng ngàn khán giả vẫn chen kín ở các khu vực cửa ra vào khán đài. Lực lượng an ninh phải can thiệp, giữ gìn trật tự để tránh tình trạng khán giả ùa vào khán đài gây ra tình trạng vỡ sân.



U23 Thái Lan thắng dễ U23 Singapore

Trái với không khí sôi động trên khán đài, thế trận dưới sân lại diễn ra một chiều, với sự áp đảo hoàn toàn của người Thái. Các học trò của HLV Mano Polking gặp đôi chút khó khăn ở hiệp 1 nhưng vẫn cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng trên chấm 11 m của Benjamin Davis ở phút 45. Sang hiệp 2, sau khi Harhys Stewart đá phản lưới nhà ở phút 48, giúp U23 Thái Lan vượt lên dẫn trước 2-0, các cầu thủ U23 Singapore không còn đủ tinh thần để chống đỡ.

Tiền đạo Elanit Panya lập cú đúp ở các phút 51 và 66, trước khi Korawick dứt điểm cận thành giúp "voi chiến" giành chiến thắng 5-0, kết quả mà người hâm mộ Nam Định không nghĩ đến khi ra sân cổ vũ cho U23 Singapore ngăn chặn người Thái. Với 3 điểm giành được trước Singapore, U23 Thái Lan chính thức giành ngôi đầu bảng B.

Tuy nhiên, người Thái vẫn cần phải đánh bại được Campuchia, đội bóng cũng đang có 3 điểm, vào ngày 14-5, mới có thể nghĩ đến cơ hội vào bán kết. Mặc dù vậy với những gì các học trò HLV Mano Polking thể hiện, có thể thấy người Thái đã tìm lại được chính mình.