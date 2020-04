Tối 28-4 (giờ địa phương), Thủ tướng Edouard Philippe công bố quyết định cấm mọi hoạt động thể thao diễn ra trên lãnh thổ Pháp cho tới tháng 9, kể cả trên sân không có khán giả. Theo nhật báo thể thao L'Equipe, Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) đã ra thông báo về việc hủy bỏ toàn bộ phần còn lại của mùa bóng 2019-2020 với hai giải bóng đá hàng đầu là Ligue 1 và Ligue 2.



Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tuyên bố cấm các sự kiện tụ tập trên 10 người

Hồi tuần trước, LFP vừa công bố kế hoạch "tái xuất" mùa giải vào ngày 17-6, tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 khiến mọi tính toán sụp đổ hoàn toàn. Pháp đã có hơn 168.000 ca nhiễm Covid-19 và 23.000 trường hợp tử vong. Ngay cả Ligue 1 cũng đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 là tiền vệ Junior Sambia của CLB Montpellier.

Báo chí Pháp thông tin việc hủy bỏ mùa giải Ligue I và Ligue 2

Dự kiến trong vài ngày tới, LFP sẽ nhóm họp để quyết định về phương thức kết thúc mùa giải, trong đó có việc xác định danh hiệu vô địch, các đội giành quyền dự cúp châu Âu và nhóm đội nhận suất lên, xuống hạng. Tại Ligue 1, sau 28 vòng đấu, đội dẫn đầu PSG đang bỏ xa đối thủ kế tiếp Marseille đến 12 điểm nhưng không chắc sẽ "bỏ túi" chức vô địch thứ 9 trong lịch sử nếu LFP quyết định bỏ ngỏ ngôi vương bóng đá Pháp mùa này.

PSG có khả năng không được trao danh hiệu vô địch

Ligue 1 là giải đấu lớn đầu tiên thuộc nhóm "Big Five" của châu Âu hủy bỏ mùa bóng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trước đó, hai giải đấu tầm trung là Jupiler Pro League (Bỉ) và Eredivisie (Hà Lan) đã tuyên bố kết thúc sớm với lý do tương tự. Tuy nhiên, trong khi mùa giải ở Bỉ "hạ cánh" an toàn với chức vô địch được trao cho đội dẫn đầu Club Brugge thì tại Hà Lan, nhiều đội bóng đã phản ứng dữ dội, thậm chí dọa kiện LĐBĐ quốc gia do không có đội vô địch hay lên, xuống hạng và "nóng" nhất là cách xác định các suất dự cúp châu Âu thiếu công bằng.

Chủ tịch Al-Khelaifi: "PSG sẽ thi đấu tiếp Champiopns League ở nước ngoài"

Việc Ligue 1 bị hủy bỏ xem ra đang gây tác động rất lớn đến quyết tâm của 4 giải đấu hàng đầu còn lại như Premier League, Serie A, Bundesliga và La Liga dù giới chức có thẩm quyền tại Anh, Ý, Đức và Tây Ban Nha đang cân nhắc cho phép các đội bóng tập luyện trở lại và sẵn sàng để mùa giải tái xuất ngay khi điều kiện cho phép.

Ligue 1 tiên phong hủy giải trong nhóm 5 giải VĐQG hàng đầu

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) trong cuộc họp mới nhất với đại diện 55 LĐBĐ quốc gia thành viên vẫn kiên trì với lập trường mong muốn các giải VĐQG hoàn tất mùa bóng 2019-2020 vào đầu tháng 8, tiếp đó là phần còn lại của hai cúp châu Âu. Trường hợp bất đắc dĩ phải hủy giải, quốc gia đó phải cung cấp quyết định từ Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền cao nhất.