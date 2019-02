Chờ Công Phượng ra mắt ấn tượng ở K-League

01/03/2019 05:30

Mùa giải 2018, CLB Incheon United xếp thứ 9/12 đội, chỉ hơn đội xuống hạng vỏn vẹn 2 điểm. Chính vì thế, lãnh đạo và ban huấn luyện đội bóng Hàn Quốc khát khao có khởi đầu trọn vẹn khi gặp Jeju United ở trận ra quân K-League 2019 vào chiều 2-3. Riêng với người hâm mộ Việt Nam, việc Công Phượng có được thi đấu phút nào hay không mới là điều đáng chờ đợi nhất.



Trên trang fanpage "All About IUFC" do một Hội CĐV Incheon United lập ra trên Facebook, khá nhiều bài viết đã phân tích về khả năng được ra sân của Công Phượng ở trận khai mạc K-League. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tiền đạo xứ Nghệ chắc chắn sẽ ngồi dự bị cho các ngoại binh giỏi khác của đội bóng Hàn Quốc.

Công Phượng được kỳ vọng có khởi đầu tốt và tạo dấu ấn tại Incheon United sau những nỗ lực, tiến bộ gần đây Ảnh: IUFC

HLV J.Andersen dành nhiều lời khen ngợi cho Công Phượng trong thời gian tập huấn nhưng với tiêu chí kết quả đặt lên hàng đầu thì chân sút ngoại được đánh giá cao nhất đội là tiền đạo Stefan Mugosa đến từ Montenegro mới là người sẽ đá chính ở trận gặp Jeju. Mùa trước, Mugosa đá 35 trận, ghi 19 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo cho Incheon. Trong khi đó, Công Phượng được xem như một quân bài dự bị chiến lược, cần thiết mới được tung vào sân để gây rối hàng phòng ngự chắc chắn của Jeju United, đội bóng xếp hạng 5 mùa giải 2018 với khoảng cách hơn Incheon United đến 12 điểm.

Theo nhà báo Seo Ho-jung của Navers Sports, hình ảnh của bóng đá Việt Nam đang được cải thiện nên Incheon United sẽ thu hút được nhiều CĐV Việt Nam ở các khu vực lân cận nếu như Công Phượng tỏa sáng. Nhưng điểm yếu của đội này vẫn nằm ở hàng phòng ngự nên HLV Andersen bắt buộc phải chú trọng các vị trí ở khu vực này hơn là hàng công.

Sau 3 tuần đầu quân cho CLB Incheon United, Công Phượng đã phần nào nắm được tinh thần của đội bóng mới. "Thời gian tập luyện và áp lực thi đấu ở Hàn Quốc khác hoàn toàn so với Việt Nam. Tại Việt Nam, cầu thủ gặp ít áp lực hơn nhưng tập luyện dài hơn. Còn thời gian tập luyện tại Hàn Quốc lại ngắn song áp lực cao. Xuân Trường tư vấn cho tôi rất nhiều khi đến Incheon, cậu ấy nói tôi có thể làm tốt, hãy tự tin lên và sẽ không có sự khác biệt nào quá lớn khi sang Hàn Quốc" - tiền đạo này chia sẻ.

Trước thềm K-League 2019, Công Phượng để lại ít nhiều dấu ấn khi tham dự 2 trận giao hữu cùng Incheon United. Anh ghi một bàn thắng vào lưới Busan Humetro trong trận hòa 2-2 trước khi có pha kiến tạo cho đồng đội Heo Yong-jun trong chiến thắng 6-2 trước Sangji United.

Anh Dũng