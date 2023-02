Màn so tài giữa U20 Việt Nam và U20 Úc được diễn ra lúc 17 giờ ngày 1-3 là trận đấu sớm nhất trong khuôn khổ vòng chung kết Giải U20 châu Á 2023. Việc phải sớm đụng độ đại diện đến từ xứ chuột túi được xem là thử thách đầy cam go cho các "chiến binh sao vàng". Bởi lẽ, thực lực cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế của tập thể đang được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Anh Tuấn bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ.



Dù mới chỉ bắt đầu tham gia Giải U20 châu Á từ năm 2006 đến nay nhưng U20 Úc đã nhanh chóng khẳng định được sức mạnh và vị thế hàng đầu của mình. Tính cả sự kiện tại Uzberkistan năm nay, U20 Úc đã tham dự đủ cả 8 lần diễn ra Giải U20 châu Á. Thành tích tốt nhất mà họ từng giành được ở đấu trường trên là ngôi á quân vào năm 2010, khi giải đấu được tổ chức tại Trung Quốc. Ngoài ra, họ còn từng 2 lần lọt vào đến bán kết ở năm 2008 và 2012.

Bước vào hành trình tại vòng chung kết Giải U20 châu Á 2023, đoàn quân của HLV Trevor Morgan có sự góp mặt của 4 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu. Đó là trường hợp của Matt Dench - 19 tuổi, đang khoác áo CLB Charlton Athletic (hạng nhì Anh); Joshua Rawlins - 18 tuổi, chơi bóng cho CLB Jong FC Utrecht (hạng nhì Hà Lan); Jing Reec - 19 tuổi, CLB AGF Aarhus (hạng nhất Đan Mạch) và Gabriel Popovic - 19 tuổi, đang khoác áo CLB Rudes (hạng nhì Croatia).

Các “chiến binh sao vàng” sẵn sàng cho trận ra quân tại vòng chung kết Giải U20 châu Á 2023. Ảnh: VFF

Trong số những cái tên trên, tuyển U20 Việt Nam cần hết sức lưu ý đến tiền đạo Gabriel Popovic - người đã đóng góp 3 bàn thắng, giúp U20 Úc toàn thắng tại vòng loại Giải U20 châu Á diễn ra vào tháng 10-2022. Trong bài nhận định trước thềm giải đấu tại Uzberkistan, các chuyên gia của LĐBĐ châu Á (AFC) cũng lựa chọn Popovic là một trong những gương mặt đáng xem nhất giải năm nay. Điều đó đã phần nào cho thấy tài năng ấn tượng của chân sút đang chơi bóng ở Croatia.

Phát biểu trước thềm trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Toàn đội đã trải qua 3 tuần chuẩn bị cho hành trình phía trước. Các cầu thủ dần thích ứng tốt với thời tiết lạnh giá tại TP Fergana và sẵn sàng cho trận mở màn. U20 Úc có nhiều điểm mạnh nhưng cũng có vài điểm yếu. Chúng tôi tôn trọng nhưng sẽ cố khai thác điểm yếu của đội bạn".

"Thuyền trưởng" của tuyển U20 Việt Nam cũng khẳng định mọi thành viên trong đội đều đang có được thể trạng tốt, không ai bị chấn thương và sẽ bước vào trận ra quân tại vòng chung kết Giải U20 châu Á với lực lượng đầy đủ nhất. Khuất Văn Khang - người được vinh danh Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm tại đêm gala Quả bóng vàng Việt Nam (ngày 25-2) - cùng Xuân Tiến, Văn Trường, Vĩ Hào, Quốc Việt… là những nhân tố nhận được nhiều kỳ vọng từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ trong nước.

Theo lịch, trận U20 Việt Nam - U20 Úc đấu được tổ chức trên sân vận động Istiqlol có sức chứa khoảng 20.000 người.