Trong buổi tập đầu tiên tại Fergana, Uzbekistan, U20 Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với thời tiết khắc nghiệt tại quốc gia Trung Á này. Thời tiết Fergana có thời điểm nhiệt độ giảm tới 0oC. Vào thời điểm đội tập luyện trên sân, thời tiết khoảng 8oC nhưng do trời nắng ấm nên các cầu thủ phần nào cảm thấy đỡ rét buốt.



Đề đối phó với thời tiết tại Fergana, HLV trưởng U20 Việt Nam yêu cầu các học trò tăng cường áo ấm, quần bó sát, găng tay len và mũ len trong lúc khởi động đến khi cơ thể được làm nóng hoàn toàn mới giảm bớt các trang phục. Mặt sân có chất lượng dưới mức trung bình, lồi lõm, nhiều chỗ không có cỏ cũng như đất rất mềm khiến các cầu thủ dễ gặp chấn thương khi tập luyện.

Buổi tập đầu tiên của U20 Viêt Nam tại Uzbekistan

Buổi tập đầu tiên này được HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá là rất quan trọng với giáo án chú trọng chiến thuật để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U20 Úc vào ngày 1-3. Các tuyển thủ U20 Việt Nam chia làm hai đội hình chính và phụ để thực hành các tình huống tổ chức, triển khai bóng tấn công và phòng ngự dưới sự giám sát tỉ mỉ của BHL.

Sáng 28-2, các trợ lý tham gia họp kỹ thuật còn HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn sẽ tham gia buổi họp báo trước khi bước vào giải.

Tuyển U20 Việt Nam tích cực tập luyện trước ngày khai mạc

VCK U20 châu Á 2023 bắt đầu từ ngày 1 đến 18-3 với 16 đội tuyển. U20 Việt Nam được xếp vào bảng B và lần lượt gặp U20 Úc (ngày 1-3), U20 Qatar (4-3) và U20 Iran (7-3). Bốn đội đạt thành tích tốt nhất tại giải sẽ giành quyền tham dự World Cup U20 tại Indonesia. Trường hợp U20 Indonesia vào bán kết, đội thắng trong vòng play-off giữa 4 đội thua ở tứ kết sẽ giành vé đến World Cup 2023.