Sau 2 thất bại đầu giải đấu, CLB Khánh Hòa ghi dấu ấn trong lần trở lại sân chơi V-League bằng chuỗi 4 trận bất bại. Trận hòa thứ 3 liên tiếp cũng mở ra cơ hội để đoàn quân HLV Võ Đình Tân chen chân vào nhóm tranh vô địch sau khi giai đoạn 1 khép lại.



Cùng là "tân binh" ở V-League mùa này nhưng thầy trò ông Võ Đình Tân không được đầu tư mạnh mẽ về nhân lực như CLB Công an Hà Nội. Tuy nhiên, so với đối thủ, CLB Khánh Hòa biết cách duy trì phong độ thi đấu lâu dài và ấn tượng hơn. Hiếm có đội bóng mới thăng hạng V-League như Khánh Hòa lại có thể chơi ngang ngửa và cầm hòa lần lượt Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai.

CLB Khánh Hòa cầm hòa Hoàng Anh Gia Lai, tiếp tục có điểm qua 4 vòng đấu liên tiếp. Ảnh: QUỐC AN

Dẫn dắt CLB Khánh Hòa từ năm 2013, nhà cầm quân 55 tuổi Võ Đình Tân nắm rõ tính cách và kỹ năng của từng học trò dù là nội hay ngoại binh. Ông là một trong hiếm hoi các HLV đánh giá cục diện trận đấu nhanh nhạy và biết cách thay đổi đấu pháp chiến thuật hợp lý.

Trong trận hòa Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku ở vòng 6, HLV Đình Tân đã không ngần ngại thay đổi nhân sự ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên để hóa giải thành công khả năng tấn công đa dạng cùng lối chơi ban bật nhỏ quen thuộc của đoàn quân HLV Kiatisak.

Với kết quả này, CLB Khánh Hòa có 6 điểm sau 6 vòng và đang rút ngắn khoảng cách điểm với tốp 6 trên bảng xếp hạng V-League 2023. Ở vòng đấu tiếp theo, Khánh Hòa sẽ về sân nhà để tiếp đón SHB Đà Nẵng.