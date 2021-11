Với mong muốn có điểm trước đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) thuê hẳn một chuyên cơ sang châu Âu đón 11 cầu thủ đội tuyển Nhật Bản sang Hà Nội.

Video Takumi Minamino và dàn cầu thủ Nhật Bản đang thi đấu ở châu Âu có mặt tại Hà Nội vào tối muộn ngày 9-11

Các cầu thủ đội tuyển Nhật Bản có mặt tại Hà Nội gồm có tiền đạo Furuhashi (Celtic), tiền vệ Takumi Minamino (Liverpool), Ritsu Doan (PSV Eindhoven), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (E.Frankfurt), Genki Haraguchi (Union Berlin), Hidemasa Morita (Santa Clara), hậu vệ Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Maya Yoshida (Sampdoria), Ko Itakura (Hannover 96) và thủ môn Eiji Kawashima (Strassbourg).

Chuyên cơ chở 11 cầu thủ đội tuyển Nhật Bản khởi hành từ Hà Lan, quá cảnh ở Nga và hạ cánh tại Việt Nam lúc 21 giờ 30 ngày 9-11 sau gần 40 giờ đồng hồ di chuyển. Thời gian hạ cánh bị chậm trễ so với kế hoạch ban đầu hơn 12 giờ đồng hồ do chuyên cơ gặp sự cố tiếp nhiên liệu ở sân bay tại Nga. Như vậy, nhóm cầu thủ ngôi sao của đội tuyển Nhật Bản sẽ phải trải qua hành trình khá mệt mỏi trước khi có mặt tại Hà Nội để so tài đội tuyển Việt Nam.

Khi đến sân bay Nội Bài, các cầu thủ cũng mất 40 phút mới làm xong thủ tục nhập cảnh

Theo ông Kozo Takashima, Chủ tịch JFA, cho biết: "Đội tuyển Việt Nam là đội duy nhất ở Đông Nam Á giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup. Đó là bước tiến lớn, mở ra nhiều cơ hội hơn và tôi hi vọng một ngày nào đó các bạn sẽ giành quyền góp mặt tại World Cup với đà phát triển này".

"Đội tuyển Nhật Bản gặp không ít khó khăn trong công tác chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022. Để có sự chuẩn bị tốt, đội tuyển cần phải có thời gian để tập trung tập luyện. Nhưng thực tế là chúng tôi không có được điều đó, bởi đa số các cầu thủ đều chơi bóng ở châu Âu"- ông Kozo Takashima cho hay.

Cầu thủ Takumi Minamino (26 tuổi) là ngôi sao sáng giá của bóng đá Nhật Bản. Anh đang khoác áo đội đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool

"Ví dụ như trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, đến tận tối muộn ngày 9-11, các cầu thủ chơi bóng ở châu Âu của chúng tôi mới có mặt tại Hà Nội. Họ chỉ có 2 ngày để chuẩn bị. Đó là vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn việc tập trung dài ngày và lựa chọn các cầu thủ thi đấu ở châu Âu, chúng tôi vẫn sẽ đứng về phía các cầu thủ"- ông Kozo Takashima chia sẻ.

"Đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà và tôi hy vọng khán giả sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn giữa hai đội tuyển"- ông Kozo Takashima nói.

Khác với các nhóm trước của đội tuyển Nhật Bản khi mặc vest chỉn chu khi đặt chân đến Việt Nam, Minamino cùng các đồng đội đang thi đấu tại châu Âu mặc thoái mái hơn

Ở bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Nhật Bản mới chỉ có 6 điểm sau 4 trận đã đấu và đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Vì vậy, thầy trò HLV Hajime Moriyasu đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam ở cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình, để không bị những đối thủ trực tiếp như đội tuyển Úc, Ả Rập Saudi bỏ lại quá xa trên bảng xếp hạng

Dự kiến, đội tuyển Nhật Bản sẽ bước vào buổi tập làm quen sân Mỹ Đình lúc 18 giờ ngày 10-11. Hiện tại, HLV Hajime Moriyasu đã có đầy đủ những nhân tố quan trọng trong đội hình trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào lúc 19 giờ ngày 11-11.

Nhóm cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Hajime Moriyasu

Cầu thủ Furuhashi cùng đồng đội có mặt tại khách sạn tối muộn 9-11

Ritsu Doan cũng là một trong số những cầu thủ từng gặp đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Cầu thủ của PSV Einhoven (Hà Lan) đã bình phục chấn thương để sẵn sàng ra sân trong trận đấu tới.

Nhóm 11 cầu thủ đội tuyển Nhật Bản cùng nhau di chuyển vào sảnh khách sạn

Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội tuyển Nhật Bản thuộc nhóm đến trước, phấn khởi ra đón mừng từ cổng khách sạn

Nhiều cổ động viên mến mộ Minamino chờ đợi để được xin chữ kí

Sau chuyến bay dài và bị hoãn nhiều giờ bay, khi đến nơi các cầu thủ đội tuyển Nhật Bản tỏ ra khá thoải mái và tươi vui

Phong độ ghi bàn của cầu thủ Furuhashi cũng rất đáng nể. Anh vừa lập 1 cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Celtic tại giải vô địch quốc gia Scotland, nâng tổng số bàn mùa này lên 13 sau 18 trận đấu