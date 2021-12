Thắng toàn bộ 7 trận đấu vòng bảng ở cả 2 lượt đi và về của Giải VĐQG 2021 là kỳ tích khó chạm tay tới đối với mọi đội bóng nhưng với BTL Thông tin, đó là nhiệm vụ mà tập thể này được giao phó trước ngày lên đường vào giải. Trước đó, khi chỉ xếp thứ 4 ở Cúp Hùng Vương, lãnh đạo Cục Quân huấn chỉ đạo thay thế ngay HLV trưởng để chấn chỉnh tinh thần đội bóng, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch đã thuộc về ê-kíp này kể từ năm 2019.



Bộ Tư lệnh Thông tin trên đường trở thành tượng đài của bóng chuyền nữ Việt Nam .Ảnh: CƯỜNG PHẠM

VTV Bình Điền Long An có thể là "khắc tinh" của BTL Thông tin khi ở lần chạm trán mới nhất, đội bóng Tây Nam Bộ đã giành chiến thắng 3-0 tại Cúp Hùng Vương. Tuy vậy, do tình hình dịch Covid-19 bùng phát, VTV Bình Điền Long An chỉ có thể ngồi làm khán giả tại vòng 2 giải đấu năm nay. Nhiều nhà chuyên môn cho rằng nếu vẫn có thể góp mặt tham dự, đội bóng của cựu thủ quân tuyển quốc gia Ngọc Hoa e cũng chỉ tạo ít nhiều khó khăn cho BTL Thông tin trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch mà thôi.

Hóa chất Đức Giang Hà Nội được đánh giá có đủ khả năng lật đổ ngôi hậu của BTL Thông tin nhưng nếu đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Hà lại thúc thủ ở trận đấu cuối cùng như mùa giải năm ngoái, đội bóng nữ quân đội sẽ đi vào lịch sử. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra khi trong tay HLV Phạm Minh Dũng hiện là dàn cầu thủ đang đạt độ chín phong độ, đồng đều về chuyên môn, đủ sức chơi lấn lướt trước đội bóng đại diện thủ đô.

Mọi dự báo trước giờ thi đấu đều nghiêng hết về nhà đương kim vô địch, cũng là đội bóng đang nắm giữ kỷ lục 11 lần lên ngôi hậu. Trong suốt hành trình 18 năm Giải Bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc trở thành sân chơi chuyên nghiệp mang tên Giải VĐQG, đã có tới 17 lần BTL Thông tin (cùng những lần đổi phiên hiệu thành BTL Thông tin Trust Bank, Thông tin Liên Việt PostBank, BTL Thông tin-FLC) được góp mặt ở trận chung kết, trong đó 11 lần giành ngôi vô địch, 5 lần á quân và chờ nối dài thành tích trên đỉnh cao của làng bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải đấu năm nay.