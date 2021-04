Cúp Điền kinh Tốc độ - thường được tổ chức vào tháng 4 hằng năm trong chuỗi hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn tại TP HCM - được xác định chỉ là một giải tập huấn với quy mô vừa phải để đánh giá quá trình tập luyện của các đơn vị tỉnh, thành trước khi bước vào mùa thi đấu chính thức trong nước và quốc tế.



Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp suốt hơn một năm qua nên giải năm nay trở thành đấu trường để nhiều địa phương rèn quân sau khoảng thời gian dài chỉ "tập chay". Thậm chí, ngay cả đội tiếp sức hỗn hợp nam nữ 400 m quốc gia cũng góp mặt tại giải sau khi lỡ dịp tham dự Giải Các nội dung tiếp sức thế giới tại Ba Lan vào đầu tháng 5 do tình hình dịch bệnh bùng phát ở châu Âu.

Được thi đấu cọ xát là lý do hết sức quan trọng để rất nhiều VĐV tên tuổi tham dự Cúp Điền kinh Tốc độ Thống Nhất, vừa khởi tranh sáng 22-4 và người hâm mộ đã được dịp chứng kiến dàn sao đã tỏa sáng suốt 2 năm qua, như Trần Nhật Hoàng (Khánh Hòa), cặp anh em Quách Công Lịch - Quách Thị Lan (Thanh Hóa), Nguyễn Thị Huyền (Nam Định), Khuất Phương Anh, Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội), Hoàng Thị Ngọc (Quảng Bình) hay Lê Tú Chinh, Lê Thị Mộng Tuyền (TP HCM)…

Lê Tú Chinh (613, TP HCM) tranh tài ở ba cự ly 60 m, 100 m và 200 m nữ Ảnh: ĐÔNG LINH

Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải, hầu hết những gương mặt được đánh giá cao đều dễ dàng giành chiến thắng ở nội dung tranh tài sở trường. Gương mặt được chờ đợi nhất của đoàn chủ nhà là Lê Tú Chinh dễ dàng giành HCV nội dung 60 m nữ với thành tích 7 giây 43, bỏ xa người về nhì là Dương Thị Hoa (Hà Nam, 7 giây 542) và đồng đội đàn chị Lê Thị Mộng Tuyền (7 giây 549).

Kết quả này của Tú Chinh có giảm sút đôi chút so với thành tích năm ngoái của chính cô (7 giây 40), một phần do tuyển thủ này đang bận rộn "trả nợ môn" tại Đại học Sư phạm TDTT TP HCM sau khi phải dành nhiều thời gian cho tập luyện và thi đấu thời gian qua. Cũng với lý do này, Ban Huấn luyện tuyển TP HCM đã quyết định rút tên Tú Chinh khỏi các cự ly tiếp sức 4x100 m và 4x200 m.

Khuất Phương Anh (Hà Nội) không có đối thủ trên đường chạy 800 m nữ, Trịnh Việt Tú (Quân đội) giành HCV cự ly 60 m nam trong khi Phan Thanh Bình (TP HCM) tiếp tục thống trị nội dung đẩy tạ nam… là những kết quả đáng chú ý trong ngày khai mạc giải.