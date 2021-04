An Giang khởi đầu Giải Hạng nhất 2021 rất tệ khi chỉ có 1 điểm sau 5 trận, đứng cuối bảng. Tuy nhiên, trước HAGL đang bay cao ở ngôi đầu V-League 2021 với chuỗi 9 trận liên tiếp bất bại, đội bóng miền Tây vẫn thi đấu rất kiên cường. Thậm chí ở phút 71, An Giang còn bất ngờ có bàn thắng khai thông thế bế tắc sau một pha tận dụng sai lầm mất bóng của trung vệ Văn Việt. Từ pha bóng dội ra sau quả căng ngang của Thế Lam, Văn Hợp tung cú sút trực diện mở tỉ số cho An Giang.



Văn Toàn (phải) vào sân từ ghế dự bị giúp HAGL lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước An Giang .Ảnh: MINH TRẦN

Dù có Tuấn Anh, Hữu Tuấn điều tiết thế trận trên sân nhưng trước nguy cơ thất bại, HLV Kiatisuk lập tức tung một lúc 4 cầu thủ trụ cột vào sân gồm Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh và Nguyễn Trung Đại Dương. Chính những cầu thủ xuất phát từ ghế dự bị này đã tạo sức ép lớn cho đội chủ nhà để qua đó giúp HAGL ngược dòng. Không ghi bàn thắng nhưng Văn Toàn là cầu thủ nổi bật nhất trong số các gương mặt vào sân từ ghế dự bị. Phút 85, tiền đạo này xuất phát sau nhưng có pha bứt tốc mạnh mẽ buộc Thế Lam phải phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn đến quả 11 m. Sau khi Văn Thanh gỡ hòa 1-1 thì chỉ 3 phút sau, vẫn là Văn Toàn gây sóng gió, trước khi tạo cơ hội cho Đại Dương ghi bàn ấn định chiến thắng nhọc nhằn cho đội bóng của HLV Kiatisuk.

Trong 5 trận đấu của vòng loại Cúp Quốc gia chiều 23-4, có đến 2 đội thuộc V-League bất ngờ bị loại sớm là B.Bình Dương và Sông Lam Nghệ An. Trên sân Cần Thơ, B.Bình Dương bị dẫn trước 1-0 trước khi gỡ hòa, song trên chấm luân lưu đội chủ nhà Cần Thơ đã xuất sắc giành chiến thắng 4-2 để ghi tên vào vòng 1/8. Trong khi đó, trên sân Phố Hiến, đội chủ nhà đã xuất sắc đánh bại Sông Lam Nghệ An 1-0. Ở 2 trận đấu còn lại, SHB Đà Nẵng thắng Bà Rịa - Vũng Tàu 1-0 và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Công an Nhân dân 4-2.

Hôm nay (24-4), trận cầu nóng nhất là cuộc đối đầu giữa Quảng Nam và Sài Gòn FC trên sân Tam Kỳ (ThethaoTV HD, 17 giờ). Đây là trận đấu có khá nhiều duyên nợ khi nhiều cầu thủ đang thi đấu ở đội bóng Quảng Nam từng đá cho Sài Gòn FC mùa giải trước. Sau khi cùng nhau giành hạng 3 V-League, 2/3 cầu thủ của Sài Gòn FC phải rời đội hình, trong đó nhiều người đã về khoác áo Quảng Nam FC. Vì vậy, trận tái ngộ người quen cũ ở Sài Gòn FC sẽ là cơ hội để các cầu thủ cũ chứng tỏ họ không đáng bị thanh lý hợp đồng.

Ở các trận còn lại, Đắk Lắk sẽ tiếp đón Đông Á Thanh Hóa (Thethaotintuc HD, 15 giờ 30 phút), Topenland Bình Định gặp Long An (BĐTV, 17 giờ) và Hải Phòng chạm trán Bình Phước (Thethaotintuc HD, 18 giờ).