Là chặng đua dài thứ 2 của giải với 180 km dưới thời tiết nắng nóng, đây được xem là chặng thi đấu đầy hấp dẫn ở cuộc chiến giành danh hiệu của các đội mạnh. Với mục tiêu đánh chiếm Áo vàng lẫn đồng đội do Bike Life Đồng Nai nắm giữ, các tay đua TP HCM Vinama, Tập đoàn Lộc Trời An Giang tổ chức tấn công liên tục.



Nỗ lực tấn công giúp đoàn đua hình thành 2 tốp, tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn và kịch tính. Tốp đầu với 9 tay đua, trong đó đáng chú ý có 2 VĐV TP HCM là Trần Thanh Điền, Nguyễn Minh Việt, 2 cua-rơ Tập đoàn Lộc Trời An Giang là Nguyễn Hoàng Giang, Tăng Quý Trọng; Trần Thanh Nhanh (TP HCM New Group), Võ Minh Gia Bảo (Quân khu 7). Nếu thoát đi thành công về đích, Nguyễn Minh Việt có cơ hội "xé" Áo vàng của Loic Desriac, đội TP HCM Vinama cũng có thể soán ngôi nhất đồng đội của Bike Life Đồng Nai còn Tăng Quý Trọng có cơ hội đoạt Áo trắng của Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp).

Với thế trận trên, các tay đua TP HCM, Tập đoàn Lộc trời An Giang hiệp lực kéo tốp đầu tạo khoảng cách càng xa càng tốt so với tốp Áo vàng Loic Desriac. Còn ở tốp sau, các tay đua Đồng Nai cũng tổ chức rượt đuổi.

Tốc độ của 2 tốp được đẩy lên rất cao, có lúc trên 50 km/giờ. Tốp đầu thường xuyên tạo được khoảng cách khoảng 1 phút 30 giây.

Ở 10 km cuối, tốp đông phía sau ngoài Bike Life Đồng Nai còn có các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp lên hỗ trợ để rượt bắt tốp đầu, đẩy tốc độ lên rất cao nên thành công ở vài km cuối khiến nỗ lực của các tay đua TP HCM, Tập đoàn Lộc trời An Giang bất thành.

Tay đua Võ Minh Gia Bảo nằm ở tốp đầu khôn khéo dưỡng sức sau đó tấn công mạnh mẽ khi cách đích hơn 1km và thành công với danh hiệu thắng chặng. Đồng đội của anh là Huỳnh Thanh Tùng cũng xuất sắc cán đích hạng nhì, khép lại ngày thi đấu thành công cho các tay đua Quân khu 7. Tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc trời An Giang) cán đích hạng ba.

Tay đua Võ Minh Gia Bảo về nhất chặng thi đấu đầy nắng

Ông Võ Văn Chương - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng dịch vụ thương mại Ngọc Chương - đại diện nhà tài trợ độc quyền Tôn Đông Á trao giải thưởng cho 5 cá nhân xuất sắc chặng 15.

Về đích trong tốp đông chỉ sau Gia Bảo vài giây, Loic Desriac bảo vệ thành công Áo vàng sau 15 chặng, giữ khoảng cách 34 giây so với Javier Perez (TP HCM Vinama). Lê Hải Đăng cũng bảo vệ thành công Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc với khoảng cách 56 giây so với Tăng Quý Trọng . Nguyễn Tấn Hoài bảo vệ được Áo xanh - vua nước rút với khoảng cách 19 điểm so với Lê Nguyệt Minh. Đội Bike Life Đồng Nai cũng giữ được ngôi nhất đồng đội với khoảng cách 10 giây so với đội xếp nhì TP HCM Vinama. Ở chặng đua này không tính điểm đèo nên tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai) vẫn giữ Áo chấm đỏ -vua leo núi.

Nguyễn Trần Trọng Nguyên-Trưởng văn phòng đại diện Tôn Đông Á tại Bình Định Trao - đại diện nhà tài trợ độc quyền trao học bổng 30 triệu đồng cho học sinh Trường chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn (Bình Định).

Ngày mai 23-4 sẽ diễn ra chặng 16 từ Bình Định về Phú Yên với lộ trình thi đấu 94 km.