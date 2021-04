Chặng 17 diễn ra sáng 24-4 từ TP Tuy Hòa đi TP Nha Trang dài 130 km lại chứng kiến những màn tấn công liên tục ngay từ khi trọng tài phất cờ xuất phát. Mỗi đội đua đều có mục tiêu cho riêng mình, tạo nên cuộc cạnh tranh sôi nổi.

Tạm gác cuộc đua Áo vàng với Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai), Javier Perez (TP HCM Vinama) tấn công danh hiệu Áo chấm đỏ - vua leo núi và khá thành công khi cán đích đầu tiên trên đỉnh đèo Cả. Tuy nhiên, Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai) cũng xuất sắc về nhì, bảo vệ thành công danh hiệu vua leo núi sau chặng 17. Song, mục tiêu của tay đua Tây Ban Nha cũng thành công khi tích lũy điểm để "đánh" Áo chấm đỏ ở những chặng đèo còn lại.

Đại diện nhà tài trợ độc quyền Tôn Đông Á trao giải thưởng đèo Cả và Sprint cho các tay đua.

Với chiến thuật hợp lý, các tay đua Bike Life Đồng Nai kiểm soát tốt cục diện trên đường đua, bảo vệ thành công Áo vàng cho Loic Desriac. Trong khi đó, các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp chủ động kéo đoàn đông về đích chung 1 tốp để tạo cơ hội cho Nguyễn Tấn Hoài, Trần Tuấn Kiệt phát huy sở trường nước rút. Tuy nhiên, tay đua của đội TP HCM New Group Lê Nguyệt Minh mới là người giành chiến thắng ở TP Nha Trang khi vượt qua Nguyễn Tấn Hoài trong gang tấc. Về hạng ba là tay đua đang có phong độ ấn tượng Trịnh Đức Tâm.

Các tay đua tung nước rút dũng mãnh trước mức đến

Lê Nguyệt Minh xuất sắc cán mức đầu tiên

Đại diện nhà tài trợ độc quyền Tôn Đông Á trao giải thưởng cá nhân chặng 17 cho các tay đua.

Với việc những tay đua mạnh về đích chung tốp đông, các danh hiệu sau 17 chặng không thay đổi. Áo vàng danh giá cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất vẫn thuộc về Loic Desriac với khoảng cách 20 giây so với Nguyến Tuấn Vũ.

Áo xanh trong tay Nguyễn Tấn Hoài với khoảng cách 13 điểm so với Trịnh Đức Tâm, trong khi Lê Nguyệt Minh rút ngắn chỉ còn 13 điểm so với Tấn Hoài. Áo trắng vẫn do Lê Hải Đăng nắm giữ với khoảng cách 56 giây so với Tăng Quý Trọng.

Bike Life Đồng Nai dẫn đầu danh hiệu đồng đội với khoảng cách 27 giây so với Vinama TP HCM.

Ngày mai 25-4, các tay đua tranh tài chặng 18 từ Khánh Hòa đi Ninh Thuận dài 129 km. Chặng này có đèo Vĩnh Hy tính điểm Áo chấm đỏ - vua leo núi.