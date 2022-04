Chặng 12 Cúp xe đạp truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2022 diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Tay đua Lường Văn Sinh (Hà Nội) là người xuất sắc cán đích đầu tiên ở đỉnh đèo Phước Tượng. Nguyễn Phạm Quốc Cường (GSB Đồng Nai) hạng Nhì, Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) hạng Ba.

Đến đèo Phú Gia, chiến thắng thuộc về tay đua Ali Khademi (Gạo Hạt Ngọc trời), trong khi Konstantin (TP HCM New Group) hạng Nhì, còn Nguyễn Văn Lãm (Thanh Hóa) hạng Ba.

Tâm điểm của chặng đua là cuộc chiến ở đèo Hải Vân khi tay đua Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long) thi đấu rất hay và đầy nỗ lực. Tuy nhiên, ngoại binh người Nga Igor Frolov thể hiện đẳng cấp với màn tăng tốc mạnh mẽ. Vượt qua Võ Thanh An, Igor Frolov một mình giành chiến thắng ở đỉnh đèo Hải Vân (Võ Thanh An hạng Nhì, Phan Hoàng Thái hạng Ba). Thành tích này giúp Igor Frolov chiếm Áo chấm đỏ-vua leo núi từ tay Nguyễn Văn Nhã (Quân khu 7).

Chặng 12 Cúp xe đạp truyền hình TP HCM 2022 xuất phát từ Thừa Thiên - Huế đi Đà Nẵng dài 113 km với 3 con đèo quan trọng: Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân.

Sau khi cán mức, Igor Frolov đổ đèo Hải Vân và duy trì những guồng chân mạnh mẽ. Các tay đua Tập đoàn Lộc trời, Gạo Hạt Ngọc trời như Lê Ngọc Sơn, Roman Maikin, Nguyễn Tấn Hoài, Nguyễn Văn Dương, Tăng Quý Trọng, Ali Khademi sau khi đổ hết đèo Hải Vân đã hợp sức cùng áo vàng Quàng Văn Cường rượt đuổi Igor Frolov.

Tuy nhiên, trong ngày tay đua đội TP HCM Vinama thi đấu với phong độ đầy ấn tượng, còn Quàng Văn Cường cùng các đồng đội bị bào mòn quá nhiều sức nên đã rượt đuổi không thành công.

Một mình một ngựa về đích sau 2 giờ 54 phút 06 giây, tạo khoảng cách 2 phút 03 giây so với Quàng Văn Cường nên Igor Frolov đánh chiếm thành công danh hiệu Áo vàng danh giá sau 12 chặng. Về hạng Nhì chặng là tay đua Konstantin (TP HCM New Group) và hạng Ba chặng thuộc về tay đua Nguyễn Hướng (GSB Đồng Nai).

Sau 12 chặng, khoảng cách giữa áo vàng Igor Frolov tạo ra với Quàng Văn Cường là 1 phút 49 giây 24.

Tuyển thủ xe đạp Nga đang khoác áo CLB TP HCM Vinama Igor Frolov thể hiện đẳng cấp ở chặng 12 Cúp xe đạp truyền hình TP HCM 2022.

Ở danh hiệu Áo xanh, Nguyễn Tấn Hoài về hạng 8 chặng và vươn lên chiếm Áo xanh của Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp). Sau 12 chặng, Tấn Hoài có 87 điểm, còn Tuấn Kiệt 85 điểm hạng Nhì, Quàng Văn Cường 81 điểm hạng Ba trên bảng điểm Áo xanh.

Danh hiệu Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn thuộc về Nguyễn Văn Bình (TP HCM New Group). TP HCM Vinama đào sâu khoảng cách đồng đội so với Tập đoàn Lộc trời lên 2 phút 07 giây 81.

Ngày mai, 18-4 sẽ diễn ra chặng 13 từ Đà Nẵng đi Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 84 km.