SHB ĐÀ NẴNG và CÔNG AN HÀ NỘI - Clip: FPT Play

SHB Đà Nẵng được chơi trên sân nhà Hòa Xuân ở vòng 13 V-League 2023 song vẫn được đánh giá kém hơn đội khách Công an Hà Nội khi so sánh tương quan lực lượng. Đội bóng ngành Công an tuy mới thăng hạng nhưng được đầu tư mạnh mẽ về nhân lực, sở hữu dàn sao hàng đầu V-League.

Quang Hải phải nếm mùi thất bại trong ngày ra mắt đội bóng mới

Ngoài ra, màn so tài ở Đà thành chiều tối 2-7 còn thu hút số lượng lớn khán giả đến sân nhiều hơn mọi lần bởi đó là trận ra mắt của Nguyễn Quang Hải và Filip Nguyễn trong màu áo Công an Hà Nội. Hai ngôi sao đắt giá nhất V-League vừa gia nhập đội khách từ vòng 13 cùng mục tiêu đăng quang giải đấu quốc nội mùa này.

Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, Công an Hà Nội dù sở hữu nòng cốt lực lượng vượt trội đội bóng sông Hàn, kiểm soát thế trận xuyên suốt thời gian thi đấu song lại kém hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Đoàn Văn Hậu không thể giúp Công an Hà Nội có điểm trên sân Hòa Xuân

Thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn sớm tạo ấn tượng với tình huống băng ra hợp lý để chặn đợt tấn công bằng bóng dài của chủ nhà SHB Đà Nẵng. Đồng đội Quang Hải cũng không kém cạnh khi có pha dứt điểm từ xa đầy nội lực và hiểm hóc đầu trận nhưng chưa thể đánh bại thủ thành đối phương.

Tuy nhiên, "dải ngân hà" Công an Hà Nội đều không thể tỏa sáng hơn ngoại binh Lucao vừa gia nhập SHB Đà Nẵng. Tiền đạo người Brazil thể hiện sự bắt nhịp, ăn ý với đồng đội mới ngay trong trận đấu đầu tiên ra mắt khán giả nhà. Sau hàng loạt nỗ lực dứt điểm, cựu sao CLB Hà Nội đánh đầu hiểm hóc ở phút 64, hạ gục thủ thành Filip Nguyễn.

SHB Đà Nẵng (áo cam) đã có được chiến thắng đầu tiên ở mùa này

Bàn mở tỉ số giúp đội chủ nhà cởi bỏ áp lực, càng chơi càng hưng phấn và suýt có thêm bàn nâng tỉ số ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Trong khi đó, trong ngày ra mắt CLB mới, Quang Hải gây thất vọng khi không có phong độ tốt nhất, bị thay ra từ phút 75 và phải nhìn đồng đội nếm mùi thất bại cuối trận.

Trận thua ở vòng 13 chưa khiến Công an Hà Nội mất ngôi đầu bảng bởi hai đối thủ Đông Á Thanh Hóa và Hà Nội FC đều nhận thất bại ở những trận đấu diễn ra cùng giờ. Trong khi đó, chiến thắng đầu tiên ở mùa này giúp SHB Đà Nẵng thoát vị trí đáy bảng xếp hạng, vươn lên thứ 10 với 10 điểm sau 13 trận đã đấu.