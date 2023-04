Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương cống hiến màn đôi công làm mãn nhãn người hâm mộ. Bị đội khách dẫn bàn, Sông Lam Nghệ An đáng ra sớm có cơ hội gỡ hòa sau khi Jordy Soladio Kandolo bị đối phương cản phá phạm luật ở phút 53. Trọng tài Trần Văn Lập dù ở rất gần nhưng vẫn không cho chủ nhà hưởng phạt đền. Nỗ lực dâng lên tấn công ở những phút cuối giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Huy Hoàng có bàn gỡ hòa chung cuộc song quyết định của trọng tài gần như đã cướp mất chiến thắng đầu tiên của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay.



CLB Khánh Hòa thất vọng khi bị trọng tài “tước” chiến thắng ở vòng 5 V-League 2023. (Ảnh: VPF)

Kịch tính hơn, trọng tài Trương Hồng Vũ khiến khán giả bức xúc với quyết định cho chủ nhà Thép Xanh Nam Định hưởng phạt đền cuối trận, giúp đội chủ sân Thiên Trường thoát cảnh trắng tay và khiến đội khách Khánh Hòa vuột mất chiến thắng.

Dù Ban Trọng tài VFF khẳng định trọng tài Vũ đã áp dụng đúng luật và quyết định chính xác nhưng BHL đội Khánh Hòa lẫn người hâm mộ đều không đồng tình với đánh giá này. Họ cho rằng cả 2 bàn thắng ở trận hòa 1-1 này đều đến từ những quyết định sai lệch của tổ trọng tài, mà tâm điểm là cách điều hành và nghiệp vụ yếu kém của ông Trương Hồng Vũ.

Mùa trước, V-League từng gây bức xúc vì nghiệp vụ yếu kém của trọng tài, khiến ban tổ chức phải chi tiền mời các "vua áo đen" quốc tế về điều hành những vòng đấu quyết định của V-League 2022. Chẳng phải trọng tài quốc tế thì không mắc sai lầm tình huống hoặc đưa ra nhận định sai nhưng chắc chắn không liên tục mắc sai lầm về nghiệp vụ như trọng tài ở V-League.

Nếu không thể cải thiện trình độ trọng tài bằng những khóa tập huấn thì VFF và VPF nên nghĩ đến chuyện đầu tư, sớm đưa công nghệ VAR vào V-League, mang lại công bằng cho các đội và hạn chế tranh cãi sau những màn so tài kịch tính.