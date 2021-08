Djokovic liên tục nhận tin vui và tràn trề cơ hội có lần thứ 4 vô địch US Open khi nhiều đối thủ mạnh rút lui. Sau khi 2 "kình địch" Roger Federer và Rafael Nadal tuyên bố nghỉ thi đấu hết năm 2021, đương kim vô địch US Open Dominic Thiem rút khỏi giải Grand Slam tại Mỹ vì chấn thương cổ tay và tay vợt hạng 2 thế giới Daniil Medvedev có nguy cơ chia tay US Open 2021 vì gặp chấn thương nặng ở bán kết Cincinnati Masters 2021 ngày 22-8.



Federer đã không còn duy trì phong độ đỉnh cao khi liên tục dính chấn thương và gánh nặng tuổi tác. Tay vợt Thụy Sĩ vẫn giữ kỷ lục 20 Grand Slam cùng Nadal và Djokovic nhưng đã 40 tuổi và không còn khả năng tranh danh hiệu này với 2 đối thủ còn lại trong nhóm "Big Three". Trong khi đó, Nadal tỏ ra yếu thế hơn Djokovic trong cuộc đua phá kỷ lục Grand Slam vì sở trường của tay vợt 35 tuổi người Tây Ban Nha là giải Roland Garros trên mặt sân đất nện.

Novak Djokovic nhiều cơ hội vô địch US Open 2021 sau khi Nadal, Federer và Domnic Thiem rút lui khỏi giải đấu Ảnh: REUTERS

Từ năm 2003 đến 2021, bộ 3 này đã thống trị nội dung đơn nam, giành 60/72 danh hiệu Grand Slam và cùng giữ kỷ lục vô địch 20 Grand Slam trong lịch sử. Trong 10 năm qua, chỉ có 1 tay vợt không thuộc nhóm "Big Three" giành được danh hiệu Grand Slam là Dominic Thiem, tại US Open 2020. Tay vợt này đăng quang có một phần may mắn vì Djokovic phạm luật và bị loại khỏi giải từ vòng 4.

Năm 2021 là mùa giải đáng nhớ của Djokovic khi anh vô địch ở 3 giải Grand Slam: Giải Úc mở rộng, Roland Garros và Wimbledon. Hơn nữa, so với các đối thủ còn lại trong tốp 10 ATP, Djokovic quá vượt trội trong những giải đấu danh giá này.

Giới chuyên gia nhận định ngôi sao 34 tuổi người Serbia này sẽ trở thành tay vợt thứ 3 trong lịch sử đăng quang ở 4 giải Grand Slam khác nhau trong cùng một năm, sánh ngang các huyền thoại Don Budge và Rod Laver.