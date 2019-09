HLV Klopp phê phán quyết định của trọng tài

Thất bại 0-2 trước Napoli ngay trên sân đối thủ ở vòng bảng E Champions League 2019-2020 diễn ra rạng sáng 18-9, các học trò HLV Jurgen Klopp có trận ra quân tệ hại tại đấu trường đẳng cấp nhất châu lục và con đường bảo vệ "ngôi vương" giải đấu của Liverpool cũng trở nên chông gai hơn.

Trọng tài Felix Brych

... đã quyết định cho Napoli hưởng phạt đền ở phút 82

Không cam chịu việc thua cuộc trước đại diện nước Ý, chiến lược gia 52 tuổi người Đức cho rằng các trợ lý trọng tài và công nghệ VAR đã bỏ qua tình huống vờ ngã trong vòng cấm địa của Jose Callejon khi chạm trán hậu vệ Andy Robertson khiến Liverpool nhận bàn thua trên chấm phạt đền 11m ở phút 82. Đó cũng là lúc thế trận xoay chuyển trước khi trung vệ đắt giá thế giới Virgil van Dijk sơ suất phạm sai lầm để tân tiền đạo Napoli Fernando Llorente có bàn ấn định chiến thắng 2-0.

Trung vệ Virgil van Dijk mắc sai lầm tai hại khiến Liverpool nhận bàn thua thứ 2

HLV Klopp chia sẻ sau thất bại: "Tình huống trọng tài Felix Brych không tham khảo VAR và quyết định cho Napoli hưởng phạt đền có vẻ hơi nặng tay với Liverpool. Theo quan điểm cá nhân, hậu vệ Robertson đã không có tác động quá lớn khiến đối phương té ngã vật vã như vậy. Tôi có thể nói rất nhiều về quyết định sai lầm của trọng tài khiến Liverpool nhận bàn thua đầu tiên nhưng tôi không phải là kẻ thua cuộc tồi tệ!". Ông thầy của Salah cũng cho rằng VAR hỗ trợ rất tốt để mang về sự công bằng cho các đội bóng nhưng VAR cần được trọng tài thường xuyên tham khảo hơn trước khi ra quyết định.

Salah

Mane

... và Firmino quá "hiền" trong trận thua Napoli

Thánh địa San Paolo của Napoli một lần nữa trở thành nơi đi dễ khó về đối với đoàn quân của HLV Jurgen Klopp. So với thất bại 0-1 cách đây 1 năm, màn trình diễn của The Kop ấn tượng hơn nhiều. Tuy nhiên, kết cục không thay đổi, thậm chí đội khách phải ra về với trận thua nặng nề hơn. Ngoài hàng phòng thủ chơi rất kỷ luật và vững chắc của HLV Carlo Ancelotti, nguyên nhân khiến Liverpool nhận thất bại và trở thành đội ĐKVĐ Champions League đầu tiên ra quân thua trận sau 25 năm cũng có phần lỗi rất lớn ở những cá nhân, sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm của bộ ba "sát thủ" Salah - Mane - Firmino và cả sai lầm ngớ ngẩn của trung vệ xuất sắc thế giới vừa đoạt Giải Cầu thủ hay nhất mùa 2018-2019 do UEFA bầu chọn - Virgil van Dijk.



Đối với HLV Napoli Carlo Ancelotti, ông từ chối bình luận về vấn đề VAR nhưng cũng nhận định rằng ở góc nhìn ông quan sát thì đó là tình huống phạm lỗi của Liverpool và bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho các học trò của ông là hợp lí.