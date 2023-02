Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu Giải Hạng nhất quốc gia 2023 và Cúp Quốc gia 2023 chiều 22-2. Sân chơi bóng đá chuyên nghiệp đẳng cấp thứ nhì Việt Nam thu hút sự quan tâm của khán giả hâm mộ khi có nhiều diễn biến bất ngờ trước thềm mùa giải mới.



Trước hết là việc CLB Cần Thơ xin rút lui, không tham dự Giải Hạng nhất 2023 vì không tìm được nhà tài trợ. Đội bóng Tây Đô chịu phạt, quyết định xuống Hạng ba thi đấu ở mùa sau để làm lại từ đầu. CLB Sài Gòn cũng rơi vào tình cảnh phải thanh lý toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện sau khi rớt xuống Giải Hạng nhất. CLB Sài Gòn được giải cứu vào phút chót nhờ chuyển giao cho bóng đá Lâm Đồng và kịp đăng ký thi đấu Giải Hạng nhất 2023 vào ngày 20-2.

Giải Hạng nhất quốc gia 2023 được dự đoán sẽ kịch tính nhờ tiền thưởng tăng cao .Ảnh: VPF

Theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (sửa đổi bổ sung 2023) quy định ở Mục 3 điều 15 chương II thì việc chuyển đổi phải được LĐBĐ Việt Nam (VFF) phê duyệt ít nhất trước giải 60 ngày. Ngoài ra, Quy chế của VFF cũng quy định CLB ngoài chuyên nghiệp muốn chuyển đổi lên chuyên nghiệp thì phải có ít nhất 11 cầu thủ đăng ký thi đấu ở giải gần nhất của hạng đấu đó.

CLB Lâm Đồng đang thi đấu ở Giải Hạng nhì quốc gia và đây là giải đấu ngoài chuyên nghiệp, trong khi CLB Sài Gòn đã thanh lý toàn bộ cầu thủ lẫn ban huấn luyện nên hai bên không đạt tiêu chuẩn để chuyển giao. Vì vậy, CLB Sài Gòn buộc phải giữ tên cũ để thi đấu ở mùa giải 2023 dù đã chọn sân Đà Lạt làm sân nhà.

Sau khi Cần Thơ bỏ giải, sân chơi này còn lại 11 đội bóng tham dự, gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, PVF Công An Nhân Dân, Phù Đổng, Phú Thọ, Quảng Nam, Sài Gòn. Trong số này, các đội như Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Huế… là những ứng viên cho ngôi vô địch.

Giải Hạng Nhất quốc gia 2023 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 7-4 và áp dụng cách tổ chức như V-League 2023, được chia thành 2 giai đoạn thi đấu. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 5 đội đầu bảng sau giai đoạn 1 lọt vào nhóm A để tranh vô địch cùng một suất thăng hạng V-League ở giai đoạn 2. Các đội còn lại ở nhóm B sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định suất duy nhất rớt xuống Hạng nhì mùa sau.

Đội vô địch Giải Hạng nhất 2023 sẽ nhận sổ tiền thưởng là 2 tỉ đồng cùng suất thăng hạng V-League. Phần thưởng cho đội á quân là 1 tỉ đồng và 500 triệu đồng cho đội đứng thứ ba chung cuộc. Đội xếp chót bảng chung cuộc sẽ rớt hạng.