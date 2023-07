Cần khắc phục kẽ hở hai cánh hàng phòng thủ

Đối đầu đội tuyển New Zealand, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận thất bại 0-2 chiều 10-7. Dù thua nhưng đây là một trận đấu giao hữu bổ ích để nhận ra những vấn đề cần khắc phục.

Theo cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm, đội New Zealand chơi nhanh, áp sát mạnh hơn so với đội tuyển Đức, nhìn chung các cầu thủ New Zealand nhỉnh hơn Việt Nam về mọi mặt. Đội chủ nhà nhanh chóng tấn công ngay từ đầu do vậy đội tuyển nữ Việt Nam bị dồn ép trong phần lớn thời gian thi đấu, đặc biệt là 45 phút đầu tiên.

Với sự trở lại của Huỳnh Như, HLV Ngọc Châm nhận xét: "Huỳnh Như là tiền đạo thiên về kỹ thuật, khéo léo nhưng không phải mẫu tiền đạo tranh chấp bóng tốt. Với lối chơi hôm nay, Huỳnh như gặp bất lợi khi phải lùi sâu, lấy bóng". Theo Ngọc Châm, việc mới hồi phục chấn thương khiến đội trưởng tuyển Việt Nam có phần e ngại khi tranh chấp.

Sau giờ nghỉ, HLV Mai Đức Chung đã có những thay đổi về nhân sự đẩy Huỳnh Như trở lại vị trí sở trường và tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu tốt hơn trong hiệp 2. HLV Nguyễn Tuấn Phong nhận xét trận đấu này có sự thử nghiệm "tấn công vào trung lộ hướng đến Huỳnh Như, Hải Yến". Song lối đá không hiệu quả bằng việc đưa bóng ra hai cánh sẽ giúp Việt Nam tận dụng tốt tốc độ của Bích Thùy và Thanh Nhã (trong trận gặp tuyển Đức). Việc dồn bóng vào trung tâm khiến Huỳnh Như, Hải Yến gặp khó do phải đối mặt với các trung vệ cao lớn.

Cựu tuyển thủ Ngọc Châm nhấn mạnh cần sớm khắc phục lỗ hổng ở hai cánh hàng phòng thủ, khung thành tuyển nữ Việt Nam nhiều lần rơi vào nguy hiểm do đối phương đã liên tục khai thác vào kẽ hở này.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn 1 trận giao hữu với tuyển Tây Ban Nha vào ngày 14-7, sau đó chính thức vào giải đấu gặp tuyển Mỹ ngày 22-7.

