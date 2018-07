Hào hứng Lễ trao giải "Dự đoán World Cup 2018"

21/07/2018 11:54

Mở đầu chương trình, BTC đã công bố danh sách các bạn đọc trúng thưởng dự đoán World Cup 2108 bằng hình thức online: dự đoán kết quả tỉ số 25 trận đấu từ vòng bảng đến chung kết.

Kế đến là giai đoạn 1 cuộc thi Vui cùng World Cup, dự đoán đúng 16 đội lọt vào vòng 2.

Ở cuộc thi trên online, hơn 8.500 phiếu dự đoán online đã được gửi đến BTC cuộc thi và có 25 độc giả trúng giải với tổng giá trị tiền thưởng 24,5 triệu đồng.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó TBT Báo Người Lao Động phát biểu trong buổi lễ

Các nhà báo, khách mời danh dự góp mặt tại lễ trao giải

Độc giả trúng giải 3 Châu Thị Thủy Trúc

Vì nhà vô địch World Cup 2014 Đức sớm bị loại tại vòng bảng nên ở giai đoạn 1 không có người chơi nào đoán đúng cuộc thi Vui cùng World Cup trên phụ trương Tin nhanh. Trong tổng số 12.500 phiếu dự đoán thì chỉ có 2 bạn đọc đoán chính xác 15/16 đội lọt vào vòng 1/8. BTC đã tổ chức bốc thăm trực tiếp tại buổi lễ để phân loại nhất, nhì và bạn đọc Nguyễn Minh Hùng đã may mắn giành giải nhất với giá trị tiền thưởng 10 triệu đồng, anh Nguyễn Khắc Tùng là người giành giải nhì với số tiền 5 triệu đồng. Ngoài ra, BTC cũng trao 5 giải 3 với số tiền 1 triệu đồng mỗi giải.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó TBT Báo Người Lao Động tặng hoa cho các đơn vị đồng hành

Nhà báo Đào Tùng công bố kết quả bốc thăm trúng thưởng

Nhà báo Lê Tuấn (Báo CA TPHCM) bốc thăm giải nhất và nhì cuộc thi giai đoạn 1

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, chuyên viên Marketing Công ty Nhựa Duy Tân, trao thưởng cho 4 độc giả giành giải 3

Trong phần công bố giải thưởng dành cho độc giả tham gia dự đoán "Vui cùng World Cup 2018" giai đoạn 2, có 6 phiếu dự đoán chính xác tên đội vô địch và tỉ số trận chung kết trong tổng số 989 phiếu dự đoán hợp lệ. Do đó, BTC cũng tổ chức bốc thăm trúng thưởng và anh Tô Ken ngụ tại Khu phố 6, Thị trấn Hóc Môn, TP HCM là người may mắn ẵm trọn giải thưởng cao nhất với số tiền lên đến 20 triệu đồng. Người đoạt giải nhì và ra về với số tiền 10 triệu đồng là độc giả Nguyễn Mạnh Cường. 4 giải 3, mỗi giải 1 triệu đồng cũng được BTC trao cho 4 bạn đọc dự đoán chính xác nhất.

Ca sĩ Nathan Lee cũng tham khuấy động buổi lễ bằng 2 ca khúc nhạc Pháp trữ tình

Phát biểu sau khi nhận được giải nhất cuộc thi, anh Tô Ken cho biết đã rất nhiều lần tham dự cuộc thi dự đoán trúng thưởng do Báo Người Lao Động tổ chức nhưng đến mùa World Cup năm nay "thần may mắn" mới gõ cửa nhà mình. Độc giả trúng giải 3 Châu Thị Thủy Trúc thi vui vẻ chia sẻ: "Tôi đã không bỏ sót một trận đấu nào tại World Cup kỳ này, tôi may mắn trúng thưởng khi dự đoán tuyển Pháp vô địch với chiến thắng chung cuộc 4-2, điều mà bạn bè và người thân của tôi đều cho rằng rất khó xảy ra trong một trận chung kết World Cup. Tôi cũng rất vui khi được gọi tên trúng giải".

Bạn đọc Tô Ken giành giải nhất cuộc thi

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa (bìa phải) và ông Văn Quyên, Trưởng ban Quốc tế Thể thao Báo Người Lao Động, trao thưởng cho các bạn đọc đoạt giải

Ông Quách Thanh Lâm (Ban Truyển thông Công ty Vinamit) trao giải nhì cho anh Nguyễn Mạnh Cường

Bà Đoàn Thị Hồng Thơm, GĐ Marketing Nam Á Bank, trao thưởng cho các độc giả

Ngoài ra, tại buổi lễ trao giải cũng ghi nhận tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Nguyễn Mạnh Cường, người giành giải nhì cuộc thi dự đoán giai đoạn 2, đã ủng hộ cho Quỹ từ thiện của Báo Người Lao Động số tiền 1 triệu đồng.

Tường Phước - Ảnh: Quang Liêm