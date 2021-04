Nhằm chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng ở bảng G vòng loại World Cup 2022 tại UAE vào đầu tháng 6 tới đây, sáng 5-4, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (TP Hà Nội), những thành viên đầu tiên của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam gồm Ban lãnh đạo đội tuyển, HLV trưởng Park Hang-seo cùng các trợ lý, đội ngũ bác sĩ và các cán bộ chuyên môn, cán bộ phục vụ đội tuyển đã được tiêm vắc-xin Covid-19. Đây là sự ưu tiên của Chính phủ đối với thành viên các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị làm nhiệm vụ quốc tế trong năm nay.

Các nhân viên y tế tiêm vắc-xin Covid-19 cho HLV trưởng Park Hang-seo

Căn cứ lịch thi đấu của các cầu thủ tại LS V.League 1-2021, kế hoạch tiêm phòng của đội tuyển được chia làm 5 đợt. Đợt đầu tiên được thực hiện sáng 5-4 có 22 thành viên đầu tiên của đội tuyển quốc gia sẽ được tiêm vắc-xin Covid-19. Trong đó có Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn; Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển. Thành phần ban huấn luyện gồm HLV Park Hang-seo; các trợ lý Lee Young-jin, Park Sung-gyun, Lê Huy Khoa, Lưu Danh Minh, Vũ Hồng Việt, Kim Han-yoon, Kim Hyun-tae, Nguyễn Thế Anh, Ahn Su-young, Cho Sung-wan, Đinh Kim Tuấn. Các bác sĩ Choi Yu-young, Trần Anh Tuấn, Tuấn Nguyên Giáp, Trần Huy Thọ

Đợt 2 diễn ra vào ngày 8-4 với 17 cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội, Sài Gòn, Bình Định, Hà Tĩnh. Đợt 3 vào ngày 9-4 với 7 cầu thủ thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai. Đợt 4 vào ngày 13-4 với 16 cầu thủ thuộc biên chế các CLB Hải Phòng, SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, TP HCM, Than Quảng Ninh, Long An và đợt 5 vào ngày 7-4 với 5 cầu thủ thuộc CLB Viettel.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào trung tuần tháng 5 với 34 cầu thủ. Ở thời điểm hiện tại, HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự vẫn đang theo dõi phong độ các cầu thủ tại LS V.League 2-2021 nhằm tuyển chọn lực lượng cho đợt tập trung. Để đảm bảo đủ thời gian miễn dịch sau khi tiêm theo khuyến cáo của Bộ Y tế, toàn bộ 45 cầu thủ trong danh sách sơ bộ đều được tiêm phòng Covid-19.

Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cùng với HLV Park Hang-seo có mặt trong buổi tiêm vắc-xin Covid-19 sáng 5-4 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội)

Trước đó, để triển khai kế hoạch này, Tổng cục Thể dục Thể thao đã xây dựng kế hoạch tổng thể và danh sách cụ thể cho từng đối tượng ưu tiên. Theo đó, bên cạnh các đội tuyển thể thao thành tích cao chuẩn bị tham dự các giải đấu trong khuôn khổ vòng loại Olympic Tokyo, Đội tuyển bóng đá nam Quốc gia cũng được tạo điều kiện tiêm phòng nhằm chuẩn bị thi đấu các trận còn lại trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra tại UAE vào tháng 6 tới.



Trợ lý Kim Han-Yoon được các nhân viên y tế tiêm vắc-xin Covid-19

Bác sĩ đội tuyển Quốc gia Việt Nam Trần Anh Tuấn